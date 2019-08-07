Антон Миранчук: "Лужники"? Лучше играть на "РЖД Арене" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук во время прямого эфира Instagram-аккаунта движения болельщиков железнодорожников "UnitedSouth" признался, что не хочет играть в "Лужниках" в Лиге чемпионов.

Ранее появилась информация, что "Локомотив" обсуждает вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе "Лужники". Отметим, что домашним стадионом железнодорожников является "РЖД Арена".

– Я слышал, что "Локомотив" может провести матч в "Лужниках" в Лиге чемпионов. По какой причине? Там другая атмосфера. Лучше играть дома, – сказал Антон Миранчук на встрече с фанатами "Локомотива".​

"Локомотив" обсуждает вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках"