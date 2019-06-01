Андрей Воронин: "Главным претендентом на титул на поле выйдет "Ливерпуль"

Экс-форвард "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин в интервью "СЭ" оценил шансы своего бывшего клуба в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– В "Ливерпуле" исполнители не самые топовые, но добиваются результатов.

– Они такими уже стали. Может, приходили и правда не в статусе звезд. Но Салах – два года лучший бомбардир премьер-лиги, в этом году Мане выглядел значительно лучше, чем в том. Тот же Фирмину великолепен. Взяли ван Дейка, который в очень большом порядке.

– Считаете красных фаворитами?

– Да – и не только я один. Все может быть, но главным претендентом на титул на поле выйдет "Ливерпуль". Он, на мой взгляд, лучше подготовлен, и по составу сильнее.

– "Ливерпуль" превратится в клуб, который будет стабильно показывать результаты, или станет командой, которая пару раз выстрелила – и все?

– Это не "ПСЖ", "Барселона", "Реал" или "Манчестер Сити", у красных нет такого бюджета. Но если Клопп и Ко хотят выиграть премьер-лигу – а я знаю, что это задача номер один – нужно держать планку. 30 лет не могут превратить мечту в реальность! То есть в случае поступления заманчивых предложений игрокам, покупать таких же. Но заменить Салаха, Мане и других очень сложно. (Арман Мкртчян)

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