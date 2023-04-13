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Анчелотти — об ответной игре с «Челси»: «Хотя у «Реала» преимущество, в футболе может случиться всякое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что доволен победой над «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Такой матч непросто переживать на тренерской скамейке, но я очень доволен. Нам нужно сохранять хладнокровие и осознавать то, что, хотя у нас преимущество, в футболе может случиться всякое. Нужно хорошо распорядиться этим преимуществом», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

12&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Винисиус Жуниор и&nbsp;Карим Бензема. «Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037768--real-madrid-vs-chelsea/
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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