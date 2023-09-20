Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Унионом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе мадридцев над «Унионом» (1:0) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Джуд Беллингем.

«У Беллингема есть качество, а также удача, нужно оказаться в нужном месте, как в игре с «Хетафе». Когда он атакует вторым темпом, он играет умнее остальных, у него есть это качество, и он им пользуется.

У нас очень хороший командный дух. Тот, кто надевает футболку «Реала», должен иметь такой настрой», – приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал три очка и вышел на первое место в группе C. Во втором туре мадридцы в гостях встретятся с «Наполи». Игра пройдет 3 октября.