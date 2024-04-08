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Анчелотти: «В прошлом сезоне в нашей игре отсутствовала смелость и индивидуальность»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/24 поделился мнением о том, чего команде не хватило в прошлом сезоне для победы над «Манчестер Сити» в полуфинальной стадии турнира.

«В нашей игре отсутствовала смелость и индивидуальность. Это фундаментальные аспекты в матчах такого уровня, и в прошлом году нам не хватило именно этого в ответной встрече против «Сити», — приводит Marca слова Анчелотти.

Также он рассказал о своем отношении к тому, что его сравнивают с главным тренером горожан Хосепом Гвардиолой.

«Меня это не беспокоит. Гвардиола — великий тренер. Для меня не имеет большого значения то, что обо мне думают другие. Меня волнует, что думает мой клуб. Гвардиола — великий тренер, и в этом нет никаких сомнений», — добавил Анчелотти.

В прошлом сезоне «Реал» в 1/2 финала Лиги чемпионов уступил «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (1:1, 0:4). В этом году команды снова сыграют между собой в четвертьфинале турнира. Первый матч пройдет 9 апреля, ответный — 17-го числа.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/04/08/6613d61f46163faca48b45a2.html
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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