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Альваро Мората: «Рад, что играю в Лиге чемпионов в футболке «Ювентуса»

04:09
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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората подвел итоги матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:0).

— Рад, что играю в Лиге чемпионов в футболке «Ювентуса», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА. — Я хорошо помню последний матч с «Ювентусом» в этом турнире (финал с «Барселоной» в 2015 году, — прим. «СЭ»), и эти воспоминания не сликом приятные. Но с началом нового сезона появляется новая возможность пройти весь путь до конца, и мы вновь постараемся это сделать.

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