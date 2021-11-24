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Алле стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 9 голов в первых 5 матчах

22:59
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Нападающий «Аякса» Себастьян Алле стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 9 голов в первых 5 матчах.

27-летний футболист отправил четыре мяча в ворота «Спортинга», три забил «Бешикташу» и два дортмундской «Боруссии».

7 декабря «Аяксу» предстоит сыграть заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Голландский клуб лидирует в группе С (15 очков) и гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места.

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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