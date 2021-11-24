Алле стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 9 голов в первых 5 матчах
22:59
Нападающий «Аякса» Себастьян Алле стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 9 голов в первых 5 матчах.
27-летний футболист отправил четыре мяча в ворота «Спортинга», три забил «Бешикташу» и два дортмундской «Боруссии».
7 декабря «Аяксу» предстоит сыграть заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга». Начало — в 23:00 по московскому времени.
Голландский клуб лидирует в группе С (15 очков) и гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места.
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