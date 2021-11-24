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«Шериф» впервые в своей истории пробился в плей-офф еврокубков

22:51
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Молдавский «Шериф» гарантировал себе место не ниже третьего в группе D Лиги чемпионов. Это стало известно после того, как «Шахтер» проиграл «Интеру» (0:2).

Чемпионы Молдавии имеют в активе шесть очков после четырех матчей и занимают третье место. У «Шахтера» одно очко после пяти игр и четвертое место. Таким образом, «Шериф» уже точно не опустится ниже третьей позиции и продолжить борьбу или в Лиге чемпионов, или в Лиге Европы.

Сегодня «Шериф» примет «Реал». Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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