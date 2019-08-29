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Алиссон признан лучшим вратарем сезона по версии УЕФА

19:22
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Голкипер «Ливерпуля» Аллисон получил приз лучшему вратарю сезона-2018/19 по версии УЕФА.

В прошлом сезоне бразилец вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

В голосовании 26-летний вратарь «красных» опередил Юго Ллориса из «Тоттенхэма» и Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

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