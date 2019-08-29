Алиссон признан лучшим вратарем сезона по версии УЕФА
19:22
Голкипер «Ливерпуля» Аллисон получил приз лучшему вратарю сезона-2018/19 по версии УЕФА.
В прошлом сезоне бразилец вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.
В голосовании 26-летний вратарь «красных» опередил Юго Ллориса из «Тоттенхэма» и Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».
? 2018/19 #UCL Goalkeeper of the Season ?— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
? ???#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/4LqDHksmf8
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