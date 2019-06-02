Алиссон отмечал победу в Лиге чемпионов с женой по фейстайму. Она пропустила финал из-за скорых родов

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон отметил победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиге чемпионов​, позвонив жене по фейстайму.

Жена бразильца Наталья Леве не смогла приехать на матч, потому что на днях родит второго ребенка. Пара вступила в брак в 2015 году.

– У меня в голове очень много мыслей, – цитирует Алиссона Sky Sports Italia. – Моя жена не на трибуне, потому что она беременна и родит в течение нескольких дней. Ребенка назовем итальянским именем Маттео. Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне силы сделать так много.