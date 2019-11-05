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Альба получил травму в матче против «Славии»

22:20
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба был заменен на Сержи Роберто на 46-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против «Славии». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Пресс-служба сине-гранатовых сообщает, что 30-летний Альба испытывает дискомфорт в области подколенного сухожилия левой ноги. Точный диагноз станет известен после медицинского обследования.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Славия».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Барселона — Славия Пр

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