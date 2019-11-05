Альба получил травму в матче против «Славии»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба был заменен на Сержи Роберто на 46-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против «Славии». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Пресс-служба сине-гранатовых сообщает, что 30-летний Альба испытывает дискомфорт в области подколенного сухожилия левой ноги. Точный диагноз станет известен после медицинского обследования.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Славия».

[? ?LTIMA HORA] El jugador del primer equip Jordi Alba t? unes mol?sties als isquiotibials de la cama esquerra. Pendent de m?s proves per saber l'abast exacte d'aquestes mol?sties pic.twitter.com/UMZuIA1nN9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 5, 2019

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