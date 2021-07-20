«Шериф» обыграл «Алашкерт» в отборочном турнире Лиги чемпионов
20:06
В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Шериф» на выезде победил «Алашкерт» (1:0).
Единственный мяч в составе молдавского клуба забил Луваннор Энрике. Ответный матч состоится 28 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Алашкерт» (Армения) — «Шериф» (Молдавия) — 0:1 (0:0)
Гол: Энрике, 84
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