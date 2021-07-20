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«Шериф» обыграл «Алашкерт» в отборочном турнире Лиги чемпионов

20:06
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Шериф» на выезде победил «Алашкерт» (1:0).

Единственный мяч в составе молдавского клуба забил Луваннор Энрике. Ответный матч состоится 28 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

«Алашкерт» (Армения) — «Шериф» (Молдавия) — 0:1 (0:0)

Гол: Энрике, 84

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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