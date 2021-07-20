ЧФР обыграл «Линколн» в отборочном турнире Лиги чемпионов
21:04
В первом матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов румынский ЧФР на выезде победил гибралтарский «Линколн» (2:1).
В составе победителей дубль сделал Габриэль Дебелюх. Ответный матч состоится 28 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Линколн» (Гибралтар) — ЧФР (Румыния) — 1:2 (1:0)
Голы: Бланко, 45 — Дебелюх, 52, 58
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