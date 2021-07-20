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ЧФР обыграл «Линколн» в отборочном турнире Лиги чемпионов

21:04
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В первом матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов румынский ЧФР на выезде победил гибралтарский «Линколн» (2:1).

В составе победителей дубль сделал Габриэль Дебелюх. Ответный матч состоится 28 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

«Линколн» (Гибралтар) — ЧФР (Румыния) — 1:2 (1:0)

Голы: Бланко, 45 — Дебелюх, 52, 58

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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