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Ширер о матче с «Реалом»: «Ливерпуль» был безнадежен в обороне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнение о первом матче «Ливерпуля» и «Реала» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» был безнадежен в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и совершаешь ошибки, тебя наказывают. Когда с краю твоей штрафной подают штрафной удар, ты должен правильно защищаться. Когда Милитао вбегает, а в четырех ярдах вокруг него никого нет, нельзя винить в этом полузащиту», — приводит слова Ширера BBC.

Ответная встреча между командами пройдет 15 марта в Мадриде и начнется в 23.00 мск.

 
Футболисты &laquo;Реала&raquo; поздравляют Карима Бензема с&nbsp;дублем в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»

 

Алан Ширер
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ФК Реал
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