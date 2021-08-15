Головин готов сыграть с «Шахтером»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин сможет выйти на поле в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Шахтером». Игра пройдет в княжестве на стадионе «Луи II» во вторник, 17 августа, и начнется в 22.00 по московскому времени.

В пятницу вечером Головин, выйдя на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:1), получил сильный ушиб. Возникли проблемы с мышцей правого бедра. 25-летний авбек доигрывал встречу «на одной ноге», заметно прихрамывая. К счастью, повреждение оказалось не слишком серьезным.

Ранее, в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1) во время атаки «Монако», в которой Головин забил победный гол, ему нанесли болезненный удар по ноге, после чего он был заменен, но быстро восстановился.