Швайнштайгер приступил к тренировкам

Полузащитник "Баварии" Бастиан Швайнштайгер приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардьола. Таким образом, 30-летний немец сможет выйти на поле в завтрашнем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Порту". Напомним, что хавбек сборной Германии, который восстанавливался от вирусной инфекции, не принимал участия в первом поединке (1:3), а также пропустил встречу 29-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (2:0).