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20 апреля 2015, 13:40

Швайнштайгер приступил к тренировкам

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Полузащитник &amp;quot;Баварии&amp;quot; Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР.
Фото AFP

Полузащитник "Баварии" Бастиан Швайнштайгер приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардьола. Таким образом, 30-летний немец сможет выйти на поле в завтрашнем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Порту". Напомним, что хавбек сборной Германии, который восстанавливался от вирусной инфекции, не принимал участия в первом поединке (1:3), а также пропустил встречу 29-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (2:0).

Бастиан Швайнштайгер снова может тренироваться с командой, и это очень хорошо, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардьолы.

Источник: http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/week=33/index.html
Хосеп Гвардиола
ФК Бавария
ФК Порту
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