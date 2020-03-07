8 лет назад «Барселона» разгромила «Байер» в Лиге чемпионов со счетом 7:1. Мессси оформил пента-трик

8 лет назад в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила «Байер» со счетом 7:1. Форвард каталонцев Лионель Месси отметился пента-триком в этой встрече, который стал первым в истории турнира.

«Байер» сумел ответить лишь голом престижа на последних минутах. Счет в этой игре стал рекордным для Лиги чемпионов.

Однако «Барселона» в том розыгрыше Лиги чемпионов дошла до полуфинала, уступив в итоге будущему триумфатору турнира «Челси».