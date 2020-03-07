Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

8 лет назад «Барселона» разгромила «Байер» в Лиге чемпионов со счетом 7:1. Мессси оформил пента-трик

09:30
Лионель Месси забил 5 голов в матче с «Байером». Фото AFP
Лионель Месси забил 5 голов в матче с «Байером». Фото AFP
Теги:

8 лет назад в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила «Байер» со счетом 7:1. Форвард каталонцев Лионель Месси отметился пента-триком в этой встрече, который стал первым в истории турнира.

«Байер» сумел ответить лишь голом престижа на последних минутах. Счет в этой игре стал рекордным для Лиги чемпионов.

Однако «Барселона» в том розыгрыше Лиги чемпионов дошла до полуфинала, уступив в итоге будущему триумфатору турнира «Челси».

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир