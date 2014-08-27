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27 августа 2014, 13:41

Василий Костровский: "Надеюсь, "Зениту" попадутся сильные и интересные соперники"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Координатор юношеских команд академии "Зенита" Василий Костровский отметил, что основной состав решил задачу по выходу в групповой турнир Лиги чемпионов и это – главное. По его словам, теперь остается рассчитывать, что по итогам жеребьевки сине-бело-голубым попадутся сильные соперники.

– Самое главное, что "Зенит" смог пробиться в групповой этап, – приводит официальный сайт питерцев слова Костровского. – Мне понравилось, что в экстремальной ситуации, когда после удаления Файзулина результат "подвис", команда собралась, мобилизовалась и отлично отыграла второй тайм, доведя счет до крупного. К плюсам также можно отнести, что нашей команде в какой-то мере повезло, ведь без везения выигрывать футбольные матчи крайне тяжело. Другое дело, что с грандами, которые могут попасться "Зениту" в групповом этапе на удачу уповать не стоит. Нужно более ответственно подходить к каждому игровому моменту, как, например, в ситуации с удалением Виктора Файзулина.

Но еще раз повторюсь, что главное – это выход в групповой этап. Теперь будем ждать жеребьевку. Надеюсь, что нам попадутся и сильные интересные команды, на которые будет приятно сходить зрителю, и соперники, на которых можно будет заработать очки, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Источник: fc-zenit.ru
ФК Зенит
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