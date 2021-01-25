Шок для «Сантоса». Финалист кубка Либертадорес получил четыре гола от аутсайдера

Одной из главных сенсаций тура стало домашнее поражение «Сантоса», который упустил преимущество в два мяча (3:4).

Чемпионат Бразилии

31-й тур

«Сантос» — «Гояс» — 3:4 (2:0)

Голы: Лукас Брага, 7 (1:0). Кайю Жоржи, 39 (2:0). Рафаэл Моура, 55 (2:1). Давид Дуарте, 60 (2:2). Фернандау, 76 — с пенальти (2:3). Рафаэл Моура, 77 (2:4). Маринью, 87 — с пенальти (3:4).

«Сантос»: Жон, Пара, Лукас Вериссиму, Луан Перес, Фелипе Жонатан (Бруну Маркес, 90), Сандри (Гильерме Нуньес, 76), Диегу Питука (Жеан Мота, 88), Лукас Брага (Лукас Лоуренсу, 76), Маринью, Сотельдо, Кайю Жоржи.

«Гояс»: Тадеу, Шейлон (Индиу, 90+4), Давид Дуарте, Ягу, Эрон, Жефферсон (Винисиус Лопес, 46), Брену (Тайлон, 46), Кабрал, Даниэл, Фернандау (Дуглас Баджио, 79), Рафаэл Моура.

Наказания: Брену, 13. Луан Перес, 18. Рафаэл Моура, 33. Кайю Жоржи, 48. Ягу, 49 . Гильерме Нуньес, 90+5. Сотельдо, 90+7. Дуглас Баджио, 90+7 (предупреждения).

Сампаоли ошибался

«Сантос» сейчас интересен тем, что при ограниченных возможностях команда выжимает из себя максимум и дошла до финала Кубка Либертадорес. Некоторые теперь язвительно вспоминают, что в межсезонье Хорхе Сампаоли расстался с клубом, так как не верил в его перспективы в рамках переходного сезона перед выборами нового президента. Вот только «Атлетику Минейру» из континентальных турниров вылетел в первом же раунде — еще до назначения аргентинского специалиста.

Зато в Минес-Жераисе Сампаоли обеспечили мощный по бразильским меркам трансферный бюджет. Тренер забрал с собой из «Сантоса» основного голкипера Эверсона и ударного на тот момент форварда Эдуарду Саша, а суммарные траты на новичков были такими, что в какой-то момент в клубе возникли перебои с выплатой зарплаты. Впрочем, с этой проблемой продолжающий борьбу за чемпионство «Атлетику» справился, тогда как бывшей команде Сампаоли это только предстоит.

Уже известно, что в ближайшее время «рыб» покинут отправляющийся в «Бенфику» Лукас Вериссиму и переезжающий в Японию Диегу Питука. Однако это не значит, что меняющий менеджмент «Сантос» собирается устраивать распродажу. Напротив, с маленьким венесуэльским волшебником Сотельдо продлили контракт до конца 2023 года, и — самое главное — клуб надеется сохранить на посту главного тренера выжимающего из камней воду Куку.

Встряска перед финалом

Тренер, кстати, поступил довольно смело. «Палмейрас» за неделю до финала Кубка Либертадорес дал отдохнуть ряду лидеров, что стоило команде Луиза Адриану поражения от «Сеары». Кука же заранее заявил: у него в строю все лучшие, и они выйдут на поле против одного из аутсайдеров «Гояса». Хотя с этой командой, которая проиграла четыре последних матча с суммарным счетом 0:9, казалось, можно справиться и смешанным составом. Но все это часть стратегии, и звездам паузу дадут позже, так как в середине недели, несмотря на все просьбы о новом переносе, «Сантос» сыграет отложенный матч с «Атлетику Минейру».

Peix?o na frente! Final do primeiro tempo e por enquanto Santos 2x0 Goi?s. ??? #SANxGOI

?? Lucas Braga

?? Kaio Jorge pic.twitter.com/2czCsEe2c7 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 24, 2021

Сейчас же хозяева сразу включили такие скорости, что у защитников «Гояса» голова пошла кругом, и они не успевали за перемещениями и ходом мыслей оппонентов. Как в случае с первым голом, когда Маринью отдал потрясающий пас пяткой под забегание Диегу Питуке, и тот вырезал подачу на Лукаса Брагу. Так и во второй результативной атаке, начавшейся с подачи Сотельдо и завершившейся скидкой Сандри на стоявшего напротив ворот Кайю Жоржи.

Правда, говоря о беспомощности обороны «Гояса» нельзя не похвалить гостей за смелую игру в атаке. Пара форвардов Фернандау — Рафаэл Моура — это совсем не уровень аутсайдера. И не важно, что тандему нападающих 70 лет на двоих, защите и вратарю «Сантоса» скучать не приходилось. Особенно во втором тайме, когда наставник «Гояса» Аугусту освежил среднюю линию, и его команда организовала системное давление на ворота Жона. Успех сократившего отставание Моуры был логичен, а «Сантос» зря ослабил хватку. Даже вернув инициативу, хозяева не справились с куражом соперника, который снова удачно разыграл угловой и сделал счет 2:2.

Дальше был штурм хозяев, сэйвы Тадеу, забег Винисиуса Лопеса и пенальти после подсказки ВАР. «Сантос» был в таком шоке, что получил по-настоящему издевательский гол от Моуры, который из-за штрафной забросил мяч за шиворот вратарю. Да, Маринью сократил отставание, заработав пенальти, и создал еще момент, но отменить сенсацию эту не помогло. Перед главным матчем года Куке есть, о чем подумать, а перед «Гоясом» вдруг замаячила надежда на сохранение прописки в серии А.