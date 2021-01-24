Трагический день бразильского футбола. Что пишут о гибели футболистов и президента «Палмаса»

СМИ — об авиакатастрофе.

Смерть после карантина

Все воскресные матчи в Бразилии начались с минуты молчания в память о футболистах и президенте клуба четвертого дивизиона «Палмас», которые стали жертвами авиакатастрофы. Данную новость большинство бразильских изданий вынесло на первые полосы, при этом материалы в большинстве своем информационные.

Это комментарий представителей военной полиции о гибели всех пассажиров и пилота Вагнера, официальные заявления клуба «Палмас»" и его соперника «Вила Новы» о том, что игра между этими командами теперь отложена, а также соболезнования различных команд, включая заявление пережившего четыре года назад страшную трагедию «Шапекоэнсе».

Um acidente a?reo matou o presidente, Lucas Meira, e quatro jogadores do Palmas (Praxedes, No?, Ranule e Molinari), antes de jogo da Copa Verde. O acidente n?o teve sobreviventes. O piloto da aeronave, Wagner, tamb?m faleceu. Desejamos for?a aos familiares, amigos e torcedores.? pic.twitter.com/a7QcLODhRp — FOX Sports Brasil (de ?) (@FoxSportsBrasil) January 24, 2021

Вместе с тем, появляются и дополнительные детали трагической истории. Так, сообщается, что квартет футболистов было принято перевозить отдельно из-за коронавируса. У всех игроком до матча должен был истечь срок обязательной изоляции, и в понедельник они согласно регламенту получали возможность выйти на поле. Остальные должны были отправиться на выезд в воскресенье, однако теперь он отменен.

Мог стать вице-мэром

Globoesporte рассказывает о жертвах трагедии — Лукасе Прашедесе, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусе Молинари. Издание подчеркивает, что все они пополнили состав «Палмас» в 2021 году.

В досье погибшего 32-летнего президента клуба Лукаса Мейры говорится: «Бизнесмен из Гоянии. С 2007 года он жил в Пальмасе, где получил высшее образование в области агрономии. Был близок к тому, чтобы баллотироваться на пост вице-мэра Палмаса в 2020 году, однако отказался из-за судебного разбирательства, в котором он участвовал в Гоянии».

«Потеряли сына и брата»

Голкипер Рануле даже не успел дебютировать в составе «Палмаса». Своими воспоминаниями о футболисте с Globoesporte поделился его бывший наставник Зе Умберту.

— Такой хороший мальчик, вежливый, светлая голова, — заметил тренер. — Давайте помолимся, чтобы Бог утешил семью и друзей. Он был исключительным, образцовым парнем, преданным своей семье, родителям, жене, детям. Очень профессионален. Я всегда старался пригласить его во все команды, в которых работал, он всегда был в моем списке. Я потерял не только спортсмена, но и друга, большого профессионала, для меня он был как сын.

Que tristeza.



Lucas Meira, presidente do Palmas Futebol e Regatas, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme No?, Ranule e Molinari, e o comandante Wagner morreram hoje em um acidente a?reo.



O avi?o decolava para Goi?nia, para a partida entre Vila Nova x Palmas pela Copa Verde. pic.twitter.com/K15lmqlbk1 — Sala12 (@OficialSala12) January 24, 2021

— Рануле не нужно было много делать для того, чтобы все вокруг любили его, — добавил его бывший одноклубник Рейн. — Он просто должен был оставаться таким, как есть, тем простым и хорошим парнем, с легкой улыбкой, и который был другом для всех! Я потерял не просто профессионального товарища. Я потерял брата, которого дал мне Бог.

Потомок футбольной династии

Один из погибших — новичок команды Маркус Молинари. Потомственный футболист и сын нападающего Мариану, который в 2006 году в составе «Атлетику Минейру» выиграл турнир в серии B. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Бренно Берретта.

Marinho ao lado do filho, Marcus Molinari, em 2006, quando foi campe?o pelo #Atl?tico na S?rie B?. Filho tamb?m era atacante e seguia os passos do pai. Morreu no acidente a?reo assim que o avi?o decolou hoje. Estava jogando pelo #Palmas e iria atuar contra o Vila Nova. pic.twitter.com/Wpc7rH2aSg — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Реакция болельщиков

Mailton Araujo: «В этот момент я оплакиваю погибших. Потом было бы хорошо, если бы власти и бизнесмены Палмаса начали помогать клубу, который практически заброшен. Один из самых красивых городов с населением со всех уголков страны, о котором мечтают многие...».

Geane Guimaraes: «Надеюсь, Бог примет их с распростертыми объятиями. Печальный день для бразильского футбола».

Alisson: «Соболезнования семьям жертв, пусть найдут покой в своей вере в этот страшный момент».

LUTO NO FUTEBOL! Esses s?o os quatro jogadores e o presidente do Palmas Futebol e Regatas que faleceram na manh? deste domingo (24). Desejamos for?a aos familiares e amigos! pic.twitter.com/xslgABk6wP — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 24, 2021

Douglas Cassiano: «Мое сочувствие семье и друзьям ... Бог утешит всех».