Вратарь-дебютант остановил «Сан-Паулу». Команда Дани Алвеса не догнала лидеров

Находящийся в опасной зоне «Васку да Гама» отобрал очки у одного из претендентов на титул

Чемпионат Бразилии . 22-й тур

«Сан-Паулу» — «Васку да Гама» — 1:1 (1:1)

Голы: Кано, 19 (0:1). Лусиану, 34 (1:1).

«Сан-Паулу»: Тиагу Волпи, Хуанфран (Че Че, 46), Бруну Алвес, Леу (Эрнанес, 82), Рейналду, Габриэл, Луан (Витор Буэну, 46), Дани Алвес, Игор Гомес (Паблу Фелипе, 73), Лусиану, Бреннер (Трельес, 84).

«Васку да Гама»: Лукау, Миранда, Жадсон, Рикарду Граса, Ягу Пикачу, Маркос Жуниор, Хиль (Андрей, 90+5), Энрике (Нету Боржес, 87), Торрес (Жунинью, 87), Винисиус Пайва (Лукас Сантос, 77), Кано (Игор, 90+6).

Наказания: Жадсон, 4. Бреннер, 28. Яго Пикачу, 81. Эрнанес, 90 (предупреждения).

«Васку» без первого номера

«Сан-Паулу» перед началом сезона в число претендентов на титул никто не включал. В прошлом чемпионате команда финишировала шестой и отстала от совершенного на тот момент «Фламенго» на космические 27 очков. Однако руководство трехцветных сохранило веру в Фернанду Диниза, а он, оставшись верным своей версии бразильской «тики-таки», повторял, что клуб с такой историей обязан претендовать на титулы.

Пока не континентального уровня, так как там романтичный футбол Диниза разбился о суровую правду жизни. Сначала «Сан-Паулу» не вышел из группы в Кубке Либертадорес, а потом вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Южной Америки. Однако на внутренней арене дела у трехцветных идут замечательно. В чемпионате они не знают поражений с четвертого сентября — на протяжении 11 матчей. В кубке — вышли в полуфинал, в середине недели уничтожив оборону «Фламенго» (3:0).

«Васку да Гама» — противоположный полюс таблицы. Команда только недавно покинула зону вылета и одержала в чемпионате первую победу под началом призванного возглавить спасительную операцию Са Пинту. Португалец, который весьма успешно работал на родине с «Брагой», при этом отметил даже не результат, а то, как команда усваивает его требования и реализует тренерские замыслы на поле.

Хотя, конечно, одного этого в гостях у «Сан-Паулу» было недостаточно. Особенно на фоне последних тестов на коронавирус, которые оставили «Васку» без девяти футболистов, включая основного вратаря Фернанду Мигела и одного из лучших воспитанников клубной академии Таллеса Магну. А ветеран Леандру Кастан остался в запасе, так как после девятидневной паузы только в пятницу утром провел первую тренировку.

Imagens da chegada ao Morumbi. ?



? Rafael Ribeiro/Vasco#DiaDeVasco pic.twitter.com/Nbyw7bhlLi — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 22, 2020

Про пандемию напомнила и предматчевая церемония, в ходе которой капитаны команд благодарили медиков. А на стадион «Морумби» прибыла первая из 27 машин скорой помощи, которые федерация и клубы в рамках совместной программы с одним из партнеров передадут наиболее эффективно сражающимся с коронавирусом клиникам.

? Foi realizada a entrega da primeira ambul?ncia do Craques da Sa?de, nesse domingo, no Morumbi. Obrigado, Hospital das Cl?nicas da Faculdade de Medicina da USP! pic.twitter.com/8vi8nPLxR9 — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) November 22, 2020

Почти непробиваемый дебютант

Как и предполагалось, игра началась с атак «Сан-Паулу», однако Лукау, проводившего свой первый матч на таком уровне, это совершенно не пугало. 19-летний голкипер отразил пару весьма непростых ударов, а его партнеры в итоге поймали трехцветных на контратаке. Оборона хозяев поднималась так высоко, что колумбиец Торрес отсек ее передачей со своей половины, а Кано умчался к воротам с центра поля. Интересно, что даже в такой ситуации оказавшийся рядом единственный защитник «Сан-Паулу» пытался поймать форварда в офсайдную ловушку, но чуть задержался, и аргентинский снайпер «Васку» довел свой лицевой счет до 10 голов.

O gol de Germ?n Cano foi conferido pelo VAR, que n?o viu impedimento no lance. O que achou? #Brasileir?oNoEI pic.twitter.com/WWnaHOKUi2 — Esporte Interativo (de ?) (@Esp_Interativo) November 22, 2020

Гости, которые после смены тренера перешли на игру с тремя центральными защитниками, защищались агрессивно и заставляли трехцветных допускать потери непозволительно часто для своего уровня. В штрафной же плотность была такой, что пытавшийся нанести удар Бреннер в итоге удостоился предупреждения, так как мяч успели выбить, и форвард «Сан-Паулу» попал по ноге соперника. И хотя Лусиану все же нашел возможность, чтобы сравнять счет, не слишком довольный ходом матча Диниз в перерыве сделал две замены.

Luc?o deve ser o goleiro titular neste domingo, contra o S?o Paulo.



(?: Carlos Greg?rio Jr./Vasco da Gama) pic.twitter.com/gmAJ30A2GB — NewsColina! (@newscolina) November 21, 2020

Они добавили и скорости, и выдумки, но «Васку», за который в итоге сыграл экс-хавбек ЦСКА Лукас Сантос, старался не отставать. В начале второго тайма случился обмен голевыми моментами, после чего гости стали сбивать темп за счет контроля мяча. На концовку, причем вместо центрального защитника, вышел нацеленный на атаку ветеран Эрнанес. Не помогло ни это, ни «стандарты» Дани Алвеса. «Сан-Паулу» так и не догнал «Фламенго» с «Атлетику Минейру», однако с тремя играми в запасе трехцветные остаются теневым лидером.