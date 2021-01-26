Автобус «Сан-Паулу» попал в засаду, фанаты недовольны Витинью, экс-форвард ЦСКА рвется к чемпионству

Главные события 32-го тура чемпионата Бразилии.

Когда фанаты не помощники

«Сан-Паулу» — «Коритиба» — 1:1 (Лусиану 59 — Саррафиоре, 82).

От любви до ненависти один шаг, а в Бразилии — и того меньше. Еще недавно все восхищались невероятной беспроигрышной серией и подъемом «Сан-Паулу» на первое место, хотя ожидать чего-то подобного было сложно. Теперь — после 1:5 от «Интернасионала» и потери лидерства — фанаты уже митингуют около клубной базы, требуя отставки Фернанду Диниза. Ему сейчас припоминают все, включая эмоциональные срывы и ругань в адрес собственных футболистов, но у тренера сохраняется кредит доверия как минимум до конца сезона.

Зато в прессу попала информация, что боссы трехцветных якобы не слишком довольны Дани Алвесом. 37-летнего ветерана и раньше упрекали за статус неприкасаемого, которому могут простить любые ошибки, а сейчас вопросы вызвало то, что в сложной ситуации он не проявляет необходимых капитану качеств. Особенно это было заметно на контрасте с поведением другого ветерана — Хуанфрана. Бывший защитник сборной Испании держал ответ перед журналистами, и совсем не напоминал человека, который пока не продлил контракт с клубом и раздумывает об уходе по окончании чемпионата.

S?o Paulo em 2021:



?? 5 jogos

? 2/15 pontos ganhos (13.3%)

? 0 vit?rias

?? 5 gols marcados

? 12 gols sofridos

? 9 grandes chances de gol

? 13 grandes chances cedidas

? 11.4 chutes p/ marcar gol

?? 4.4 chutes p/ sofrer gol

? 4 erros defensivos pic.twitter.com/m8Vp7R4134 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 24, 2021

Но, похоже, у «Сан-Паулу» было слишком мало времени, чтобы отойти от чувствительного поражения. Казалось, что ситуацию переломит гол Лусиану, который отличился во втором кряду матче после травмы, однако в концовке находящаяся в зоне вылета и почти обреченная на него «Коритиба» сумела отыграться. Нервозная же обстановка вылилась в перепалку двух лидеров трехцветных — голкипера Тиагу Волпи и защитника Рейналду. Впрочем, Диниз заметил, что такие вещи — даже здорово, и это была обычная дискуссия, завершившаяся после прихода в раздевалку

«Если бы мы выиграли матч, в котором должны были побеждать, обстановка была бы другой, — заметил наставник «Сан-Паулу». — Мы по-прежнему думаем о титуле, а что касается восстановления уверенности, то делаем для этого все. Поражения сближают игроков».

Можно предположить, что на команду повлиял инцидент, случившийся на пути следования клубного автобуса к стадиону. Его забросали камнями и файерами, и хотя никто не пострадал, находившийся внутри президент трехцветных Жулиу Касарес заявил, что последствия могли быть печальными. Военная полиция арестовала 14 участников нападения и заявила, что на месте засады обнаружены несколько предметов с взрывчатыми веществами, которые обезвреживали саперы.

Quatorze foram detidos por ataque ao ?nibus do S?o Paulo; dentro de campo, equipe s? empatou



Saiba mais: https://t.co/PFpdvm9qEA pic.twitter.com/m7wdfe3sAZ — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) January 24, 2021

Чемпионская победа «Интера»?

«Интернасионал» — «Гремиу» — 2:1 (Эрнандес, 90. Эденилсон, 90+8, с пенальти — Жеан Пьерре, 76).

Вернувший себе лидерство «Интер» выдал лучшую за 42 года серию побед и, взлетев на первое место, выглядел фаворитом 429-го по счету легендарного класико Гре-Нал. Хотя никакие прогнозы не имеют смысла в столь горячих противостояниях, где — как в марте прошлого года в Кубке Либертадорес — дело может дойти до драки и восьми удалений. Теперь на всех набралось только четыре желтых карточки, а страсти получились по большей части футбольными.

«Гремиу» в который уже раз резко прибавил во втором тайме и заслуженно повел в счете, однако концовка получилась невероятной. Пожалуй, именно в таких играх рождаются чемпионы. Сейчас, когда «Интер» увеличил отрыв от преследователей до четырех очков, это кажется очевидным даже с поправкой на традиционную бразильскую непредсказуемость. Любая другая команда, отыгравшись на 90-й минуте, выдохнула бы с облегчением, но гола бывшего форварда ЦСКА Эрнандеса ей оказалось недостаточно, и она вырвала победу в добавленное арбитром время. Но, кто знает, случилась бы такая развязка, если бы в конце первого тайма не потребовалась замена неудачно приземлившемуся на газон лидеру оборону «Гремиу» Педру Жеромелу? Роковым же стало попадание мяча в руку другому опытному игроку — защитнику сборной Аргентины Каннеманну.

Тем не менее даже после такого выигрыша Абел Брага был подчеркнуто скромен и заметил, что команда позволила сопернику навязать свой стиль, и ему пришлось вносить в игру серьезные коррективы. И, конечно, два тренера подискутировали о решающем пенальти. И если Брага назвал его очевидным, то Ренату Гаушу был недоволен сразу несколькими решениями арбитра. На эмоциях он даже заявил, что готов в оставшихся матчах чемпионата использовать молодежный состав, а основу готовить к февральскому финалу Кубка Бразилии. Правда, тренер оговорился, что пойдет на этот шаг только с согласия президента «Гремиу».

Дилемма с бомбардирами

«Атлетику Паранаэнсе» — «Фламенго» — 2:1 (Абнер, 25. Ренату Кайзер, 83 — Густаву Энрике, 34).

Еще несколько дней назад у чемпиона, казалось бы, все нормализовалось. Две уверенных победы сделали «Фламенго» скрытым фаворитом, так как в предпоследнем туре красно-черные сыграют с «Интернасионалом» на родной «Маракане». Многие, правда, словно забыли, что для этого подопечным Рожериу Сени желательно исключить внеплановые потери. Вот только конфуз не заставил себя ждать. И ладно бы дело было только в результате — случилась еще и скандальная ситуация.

Речь о замене Габриэла Барбозы, который высказал тренеру все, что он думает по этому поводу. И, судя по реакции в сети, болельщики поняли бомбардира и не оценили замысел Сени. Пара Барбоза — Педру в концовке казалось идеальной, однако наставник «Фла» решил оставить на поле проводившего не лучшую игру Витинью, чьи ошибки пополнили коллекцию мемов текущего сезона. В итоге гости не только не вырвали победу, но еще и пропустили в концовке решающий мяч от Ренату Кайзера.

— Ele n?o imagina Pedro e Gabigol jogando juntos, mas termina o jogo com Pedro e Rodrigo Muniz;

— Mal h? meses, ?verton Ribeiro joga sempre;

— Vitinho jogando os 90 minutos, mesmo estando/sendo p?ssimo.



Defender o trabalho de Rog?rio Ceni no Flamengo ? defender o indefens?vel. pic.twitter.com/fwkWwLcTgX — Sala12 (@OficialSala12) January 24, 2021

После игры Сени объяснил свое решение тем, что два его лучших нападающих привыкли играть в одних зонах. «Я могу сложить их вместе, но у меня не получится композиция», — заявил специалист, добавив, что шансы на сохранение титула нужно будет оценивать только после того, как «Фламенго» проведет отложенный матч с «Гремиу». По последним данным спорные решения специалиста привели к дискуссии в руководстве клуба, которое уже изучает кандидатуры сменщиков, а знаменитый в прошлом вратарь-бомбардир, доработав до конца сезона, гарантированно сохранит свой пост, только если станет чемпионом.

Лушембургу спасает «Васку» и топит Сампаоли

«Васку да Гама» — «Атлетику Минейру» — 3:2 (Кано, 18, 59. Ягу Пикачу, 32 — Иоран, 67. Эдуарду Саша, 90+4).

Для «Атлетику Минейру» результат иначе как провальным не назовешь. Можно, конечно, рассуждать, как все сложилось бы, если бы на 15-й минуте еще при счете 0:0 набравший великолепную форму Иоран реализовал пенальти. Но спустя три минуты все у гостей пошло наперекосяк, а «Васку» сделал, возможно, определяющий шаг на пути к спасению от вылета. У этой команды, конечно, много талантов, однако ее игра в атаке все равно сильно удивила на фоне того, как выступал под началом Вандерлея Лушембургу великолепный по подбору игроков, но скучный на поле «Палмейрас». В одной из голевых атак оборону гостей раскатали за 37 секунд, по ходу комбинации было сделано 14 передач, и лучший снайпер «Васку» Кано не мог промахнуться.

Com ofensas, Luxemburgo e Sampaoli se estranham em S?o Janu?rio https://t.co/8yeTbR4pOZ pic.twitter.com/v5P5icfxig — ge (@geglobo) January 24, 2021

«Атлетику» же еще и не выручил голкипер Эверсон, пропустивший все три удара в створ ворот. Ну а Хорхе Сампаоли после матча говорил об индивидуальных ошибках. Аргентинский наставник заметил, что они обходятся слишком дорого, и его молодая команда психологически еще не окрепла. Говоря о незабитом пенальти и почти сразу пропущенном голе, не сумевший вернуть команду в тройку лидеров тренер образно заметил: «После этого нам пришлось грести против течения».

Цена матча была столь высока для обоих соперников, что на протяжении игры между Сампаоли и Лушембургу происходили короткие перепалки. Началось с того, что бразилец обратил внимание судей, как близко его коллега подходит к бровке. Увидев это, Сампаоли отреагировал фразой: «Хватит смотреть на меня!» В итоге после матча тренеры обошлись без традиционного рукопожатия.

Остальные результаты

«Сантос» — «Гояс» — 3:4 (Лукас Брага, 7. Кайю Жоржи, 38. Маринью, 87, с пенальти — Рафаэл Моура, 54, 77). Обзор — здесь

«Сеара» — «Палмейрас» — 2:1 (Лима, 10. Винисиус Гоэс, 29, с пенальти — Габриэл Верон, 34).

«Спорт Ресифи» — «Баия» — 2:0 (Тиагу Невес, 73. Ягу Майдана, 86).

«Атлетику Гояниэнси» — «Форталеза» — 2:0 (Жеан, 40. Натанаэл Пимиента, 87).

«Флуминенсе» — «Ботафого» — 2:0 (Лукка, 67. Веллингтон Силва, 90+8, с пенальти).

«Коринтианс» — «Брагантину» — 0:2 ( Хулио Джунио, Клаудиньо)

Seis rodadas para o fim. Nada garantido para ningu?m! Depois n?o venham me dizer que eu n?o sou o mais disputado do mundo, ok? ?? pic.twitter.com/AFLeZpvxy4 — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) January 26, 2021

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.