Гол через себя, ВАР-пенальти и чудо-голкипер. «Интернасионал» стал ближе к чемпионскому титулу

Лидер чемпионата одержал непростую победу над дерзким середняком «Брагантину» (2:1) и не дает шансов преследователям.

Чемпионат Бразилии

33-й тур

«Интернасионал» — «Брагантину» — 2:1 (1:1)

Голы: Патрик, 5 (1:0). Элинью, 15 (1:1). Эденилсон, 58 — с пенальти (2:1).

«Интернасионал»: Марселу Ломба, Родиней, Лукас Рибейру, Куэста, Мойзес, Родригу Дураду (Родригу Линдосу, 46), Эденилсон, Кайю Видал (Маркус Гильерме, 46), Бруну Прашедес (Кардосо, 67), Патрик (Фернандес, 86), Юри Алберту (Эрнандес, 82).

«Брагантину»: Клэйтон, Вевертон, Леу Ортис, Лиггер, Эдимар Фрага (Веверсон, 74), Рикарду (Рамирес, 66), Раул, Клаудинью, Артур, Элинью (Бруну Тубарау, 74), Италу (Уртадо, 66).

Наказания: Родригу Дураду, 55. Бруну Прашедес, 59. Патрик, 73 (предупреждения).

Феномен Браги

История Абела Браги — это самое невероятное, что случилось в этом чемпионате Бразилии. Бесспорно, для «Интера» этот 68-летний специалист — живая легенда, но для абсолютного большинства болельщиков он выглядел едущим с ярмарки дедушкой, которому давно пора на пенсию. Это же полный контраст с тренирующим сейчас «Сельту» Эдуарду Коудетом, так как аргентинец считался новатором и создал по-настоящему авторскую команду.

Когда погружавшиеся в пучину кризиса красные продолжили свое падение уже после смены тренера, а также вылетели из Кубка Либертадорес и национального кубка, ставка на Брагу виделась грандиозной ошибкой. Тем более что перестал забивать проводивший лучший сезон в карьере Тиагу Гальярдо, а потом случилось невероятное. Волевая ничья в гостях у лидировавшего на тот момент «Атлетику Минейру» (2:2) стала переломным моментом, после чего у «Интера» начался новый взлет.

Если раньше осторожный стиль Браги казался излишне прагматичным и неприемлемым, то сейчас все восхищаются тем, что половину голов его подопечные забили головой. Новое руководство клуба, благоразумно отложив приглашение своего тренера, наверное, не только восхищается вернувшей «Интер» на первое место серией из восьми побед, но и ломает голову над тем, как поступить с прежними договоренностями в случае завоевания чемпионства.

Сам же Брага после каждой победы словно проводит публичные сеансы аутотренинга для своих подопечных. То объявит бразильский чемпионат самым сложным в мире. То напомнит прописную истину о том, что, если задерешь нос, жизнь тебя сразу накажет. В преддверии матча с «Брагантину», который демонстрирует яркий и смелый футбол, а также не признает авторитетов, это было актуально, как никогда. Окончательно освоившаяся в серии А команда сейчас на ходу, и перед встречей с лидером выдала серию из пяти беспроигрышных матчей.

Короли прагматизма

Главная звезда «Брагантину» — атакующий полузащитник Клаудинью. Это можно было понять, даже если прежде никогда не видели его на поле. К 15-й минуте он заставил Марселу Ломба вытянуть мертвый мяч из верхнего угла, а потом забросом за спины защитникам организовал гол Элинью. Так гости сравняли счет, ответив на стартовый штурм «Интера», который увенчался ударом через себя в исполнении Патрика.

Только этот момент стал самым ярким за первые 45 минут в исполнении «Интера», в отличие от которого «Брагантину» смотрелся гораздо интереснее. В этой команде в принципе очаровывает ее смелость и стремление играть ярко и красиво. А еще — умно. У подопечных Маурисиу Барбиери не увидишь дриблинга ради дриблинга. Каждый эффектный ход нацелен на обострение, и любая импровизация системна и подчинена командной идее.

Но даже самый идеальный план не в состоянии предусмотреть едва заметный контакт мяча с рукой защитника. Рассмотрели его только после подсказки ВАР, и несколько минут изучавший повтор главный арбитр к неудовольствию гостей все-таки указал на «точку». Эденилсон с его железными нервами не промахнулся, поле чего «Интер» сыграл по счету. Это он умеет лучше всех в Бразилии, однако концовку для хозяев спас Марселу Ломба. Особенно в эпизоде, когда Клаудинью блестящим пасом пяткой отправил партнера один на один.

Бесспорно, кто-то скажет, что это был не чемпионский футбол в исполнении лидера, но в погоне за титулом порой важнее как раз умение побеждать, когда у тебя не лучший день. «Интеру» это удается, ближайший преследователь отстает на пять очков, а до финиша столько же туров.