Пеле вдохновляет «Сантос», тренер «Сан-Паулу» извинился перед футболистами

Главные события 30-го тура чемпионата Бразилии.

«Гремиу» сохранил позицию и главную звезду

«Палмейрас» — «Гремиу» — 1:1 (Рафаэл Вейга, 33 — Диегу Соуза, 88).

Пожалуй, это было главное противостояние тура. В перспективе его можно рассматривать как репетицию февральского финала Кубка Бразилии, а сейчас на кону стояла борьба за место в квартете лидеров. В итоге — ничья, которая оказалась на руку конкурентам. Впрочем, плотность в таблице столь высока, что ничего еще не ясно. Стратегически же победителем выглядит «Гремиу», который отыгрался в концовке благодаря 24-му голу Диегу Соузы в текущем сезоне и сохранил за собой пятое место.

«Палмейрас» же был явно разочарован, так как имел много моментов в первом тайме, и на выручку гостям пришел каркас ворот. Показательно, что на пресс-конференцию у хозяев пришел второй тренер Жоау Мартинш, так как Абел Феррейра, согласно заявлению клуба, потерял голос. А наставник «Гремиу» Ренату Гаушу признался, что в перерыве он внес серьезные коррективы, после чего команда стала другой и заслужила победу.

Diego Souza ? o artilheiro isolado (24 gols) da temporada entre os jogadores da S?rie A! ?



? N?meros em 20/21:



?? 46 jogos

?? 24 gols

?? 6 assist?ncias

? 117 mins p/ participar de gol



35 anos de idade. ? pic.twitter.com/C8NQpbAkjp — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 16, 2021

Стоит добавить, что весь матч за гостей отыграл находящийся в сфере интересов «Зенита» Пепе. Как уверяют в Бразилии, в мыльной опере с его отъездом в Европу на данный момент наступила пауза. Форвард останется дома до конца сезона, и его трансфер оформят уже летом. Предполагается, что Пепе продадут в «Порту» за 15 миллионов евро, при этом «Гремиу» сохранит 15 процентов прав на игрока. Ранее на таких же условиях клуб продал Эвертона и Тете соответственно в «Бенфику» и «Шахтер».

Шедевр 160-сантиметрового венесуэльца

«Сантос» — «Ботафого» — 2:1 (Сотельдо, 4. Бруну Маркес, 82 — Педру Раул, 45+2, с пенальти).

«Сантос» провел выдающуюся неделю. Сначала без группы игроков основного состава обыграл на выезде лидера чемпионата «Сан-Паулу». Потом — выбил из Кубка Либертадорес грозный «Бока Хуниорс» (3:0), после чего наставник «рыб» Кука выразил персональную благодарность Королю футбола. «Благодарю Пеле за то, что вышел с командой на связь во время подготовки к игре, — заявил тренер. — Он настроил нас, и эта победа для него».

Bruno Marques (21 anos) como profissional pelo @SantosFC:



• Jogou 1 partida como titular, 208 minutos e marcou 3 gols.



• Precisa de 68 mins p/ marcar gol.



• 100% dos gols foram de cabe?a.



• Acertou 5 de 7 chutes que tentou.



Que in?cio brilhante! ? pic.twitter.com/RAzX17ytau — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 17, 2021

Между тем, новое руководство клуба пока не решило финансовые проблемы, и, как признался лучший снайпер «Сантоса» Маринью, футболистам задерживают зарплату. Возможно, ситуацию улучшат трансферы, ведь уже объявлено, что сразу после финального матча Кубка Либертадорес, который состоится 30 января, один из самых ярких игроков команды Диегу Питука отправится в японскую «Касиму Антлерс». А бастовавший защитник Лукас Вериссимо переходит в «Бенфику».

Ресурсов у тренера все меньше, однако Кука, с которым хотят продлить истекающий по окончании сезона контракт, заставляет своих подопечных находить скрытые резервы. Венесуэльский малыш Сотельдо, например, потрясающе исполнил боковые «ножницы». А в концовке находящийся одной ногой в серии В «Ботафого» был отправлен в нокаут Бруну Маркесом. Новичок высшего дивизиона в этом сезоне провел на поле всего 208 минут и забил уже три мяча.

Separados por 34 cent?metros, Soteldo e Bruno Marques decidem para o Santos e reeditam foto https://t.co/jjIstSyGdK pic.twitter.com/kze7dFl2d1 — ge (@geglobo) January 17, 2021

Забавно, что разница в росте у героев матча — 34 сантиметра, и эту тему здорово обыграли после матча. Сделали совместные фото, а потом поменяли лица местами. С настроением в «Сантосе», несмотря на все сложности, проблем точно нет.

Диниз пытается снять напряжение

«Атлетику Паранаэнсе» — «Сан-Паулу» — 1:1 (Ренату Кайзер, 39 — Че-Че, 61).

Неудачно начавший год лидер отправился в гости к команде, которая с 12 декабря не пропускала в чемпионате более 400 минут. «Атлетику Паранаэнсе», например, всухую переиграл в гостях «Брагантину», который в последних турах забил шесть мячей претендующим на чемпионство «Сан-Паулу» (4:2) и «Атлетику Минейру» (2:2). У трехцветных же наметился кризис в атаке, так как лучший снайпер Лусиану никак не может залечить травму и на неделе предпринял еще одну неудачную попытку вернуться в общую группу.

? | Curiosidade:



Nos ?ltimos 4 jogos, o S?o Paulo ? o time que mais cometeu erros defensivos que geraram gol no @Brasileirao.



? Gabriel Sara contra o Fluminense.

? Dani Alves contra o RB Bragantino.

? Diego Costa contra o RB Bragantino.

? Gabriel Sara contra o Athletico. pic.twitter.com/t6vuYwBYjf — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 17, 2021

В итоге «Сан-Паулу» все же нашел брешь в неприступной обороне соперника, но этого хватило только для ничьей. Как отмечают эксперты, у трехцветных проблемы с переходом в атаку, и не случайно Габриэл Сара допустил уже четвертую в сезоне результативную ошибку. Три из них пришлись на последние туры, по итогам которых от семиочкового отрыва от преследователей остался мизер. Отчасти в этом виноват Фернанду Диниз, который поставил команде классный футбол, но в процессе руководства игрой тренер порой не выбирает выражений.

Наставнику даже пришлось извиняться перед командой и персонально перед сравнявшим счет Че-Че. Инцидент случился, когда хавбека удалили в проигранном матче с «Брагантину». Футболист, не вдаваясь в подробности, заметил: «Только я и моя семья знают, через что мы прошли за последнее время». Теперь же Диниз старается снять напряжение. «Каким бы ни был результат, чемпионат не завершится в среду», — заметил специалист, имея в виду вынесенный на середину недели тур, в котором «Сан-Паулу» ждет встреча с «Интернасионалом».

Шесть побед подряд в самом сложном чемпионате

«Интернасионал» — «Форталеза» — 4:2 (Юри Алберту, 4. Родригу Дураду, 10. Жоау Пеглоу, 71. Карлиньюс, 77, в свои ворота — Веллингтон Паулиста, 14, с пенальти. Ромаринью, 56).

«Атлетику Минейру» — «Атлептику Гояниэнси» — 3:1 (Иоран, 13. Алонсо, 32. Жаир, 62 — Жандерсон, 75).

При Абеле Браге «Интернасионал» меньше владеет мячом, но сохраняет больше сил на атаку. У команды всегда преимущество по количеству ударов, а 19-летний Юри Алберту демонстрирует фантастическую эффективность. Всего шестой раз в сезоне попав в стартовый состав, он забил семь голов и посылает мяч в сетку в среднем каждые 86 минут. Именно с его точного удара начался путь к шестой подряд победе красных.

Yuri Alberto (19 anos) pelo @SCInternacional no @Brasileirao:



• Come?ou 6 jogos como titular e marcou 7 gols.



• Tem incr?veis 68% de pontaria nos chutes.



• ? o jogador que precisa de menos minutos (86) para marcar um gol no campeonato.



Tem um futuro enorme! ? pic.twitter.com/eQGNzvHVfm — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 18, 2021

Брага, впрочем, не витает в облаках, заявив после игры: «Нет смысла слишком много мечтать. Каждый раз будет следующая игра, и трудностей становится все больше и больше. Вы видели «Гояс», который находится в зоне вылета, вы видели сегодня «Форталезу», который находится поблизости. Во что играют эти команды. Вы не хотите в это верить, потому что обычно не цените этот чемпионат, который является самым сложным в мире. Поэтому мы должны очень дорожить каждой победой».

O Inter chegou ? 6 vit?rias consecutivas pelo @Brasileirao. Isso n?o acontecia com o time desde 2006!



N?meros no per?odo:



? 100% apv.

?? 13 gols pr?

? 4 gols sofridos

? 18 grandes chances

? 8 grandes chances cedidas

? 3.9 chutes p/ marcar gol

?? 14.5 chutes p/ sofrer gol pic.twitter.com/9ea71kujzW — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 18, 2021

Тренера можно понять, ведь в спину «Интеру» дышит «Атлетику Минейру», который по потерянным очкам тоже отстает от лидера на один балл. Правда, пока непонятно, когда команда Хорхе Сампаоли проведет матч 28-го тура с «Сантосом». Изначально его перенесли на 26 января, но спустя три дня «рыб» ждет финал Кубка Либертадорес, и они настойчиво требуют сдвинуть игру на другую дату.

?Остальные результаты:

«Флуминенсе» — «Спорт Ресифи» — 1:0 (Патрик, 49, в свои ворота)

«Васку да Гама» — «Коритиба» — 0:1 (Угу Моура, 44)

«Сеара» — «Брагантину» — 1:2 (Лима, 62, с пенальти — Клаудинью, 56, с пенальти, 90+7, с пенальти)

«Гояс» — «Фламенго» — 0:3 ( Де Арраскаэта, 42. Габриэл Барбоза, 63. Педру, 90+4 )

Матч «Байя» — «Коринтианс» перенесен на 29 января.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.