Пеле вдохновляет «Сантос», тренер «Сан-Паулу» извинился перед футболистами

O Inter chegou ? 6 vit?rias consecutivas pelo @Brasileirao. Isso n?o acontecia com o time desde 2006!



N?meros no per?odo:



? 100% apv.

?? 13 gols pr?

? 4 gols sofridos

? 18 grandes chances

? 8 grandes chances cedidas

? 3.9 chutes p/ marcar gol

?? 14.5 chutes p/ sofrer gol