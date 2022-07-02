Айртон конкурирует с легендой, Юри Алберто стал заменой Жо, Мурило — открытие сезона

Рассказываем, как обстоят дела у футболистов, которые с начала года сменили РПЛ на чемпионат Бразилии.

Премьера в 27 лет

История бывшего краснодарца Вандерсона Масиэла отчасти напоминает возвращение на родину Халка. Но если бывшая звезда «Зенита» хотя бы какое-то время в молодости выступал на родине, то нынешний игрок «Интернасионала» даже футбольное образование получил в Европе. С 8 лет сын экс-игрока «Аякса» Вамберто обучался в академии амстердамцев, после чего играл в Бельгии, Испании, Австрии и России. Так что для бразильских болельщиков Вандерсон был человеком-загадкой.

Тем ярче впечатление от его игры. В десяти матчах серии А долго восстанавливавшийся после операции вингер забил четыре мяча и еще раз отличился в Южноамериканском кубке. Там как раз начался плей-офф, и травма выбывшего на четыре недели Вандерсона стала серьезным ударом для Ману Менезеса, с приходом которого на пост главного тренера красных 27-летний футболист и дебютировал на родине.

Там, кстати, Вандерсон впервые в карьере столкнулся с проявлением расизма по отношению к своему одноклубнику Эденилсону. Журналисты Globoesporte в поисках жареного сразу вспомнили Россию, однако бывший игрок «Краснодара» заявил, что в нашей стране никогда с подобным не сталкивался. А что поразило в игре Вандерсона бразильцев, так это его дриблинг.

«Дар, которому не учат. Он рождается в крови. Это дар, который дал Бог — иметь талант, подобный моему отцу. Я смотрел видео, на которых Роналдиньо во времена «Барселоны» создавал произведения искусства. Это волшебство. Я пытался повторить это на поле, но это было сложно. Он делал вещи, которые не мог сделать никто другой. Роналдиньо был тем, кто мне очень нравился и вдохновляет меня по сей день», — рассуждал Вандерсон.

Вандерсон. Фото Global Look Press

Кубок имени Айртона

Когда «Спартак» подписывал контракт с Айртоном, в России логично задавались вопросом о недостатке оборонительных навыков у латераля. Сейчас, когда защитник вернулся на родину, бразильские эксперты, напротив, отмечают, как новобранец «Фламенго» прокачал профильные навыки в РПЛ.

Будь иначе, у Айртона не было бы шансов в напичканной звездами команде, где его непосредственным конкурентом является 36-летний экс-защитник сборной Бразилии и мадридского «Атлетико» Филипе Луис. Однако, восстановившись после травмы, арендованный у «Спартака» 25-летний футболист все громче заявляет о себе. В том числе и у чужих ворот, отметившись победным голом в ворота «Куябы».

Когда Айртон только набирал форму, находясь под контролем клубных медиков, защитник поражал своей работоспособностью. В одной из лучших игр у него насчитали 68 спринтов, а уволенный недавно с поста главного тренера португалец Паулу Соуза отдельно занимался со спартаковцем тактикой.

Персонально же застенчивому по природе Айртону помог освоиться в новом клубе форвард Педро, с которым они вместе выступали за «Флуминенсе». А еще новичок организовал длившийся несколько месяцев футзальный турнир своего имени с участием 24 команд и призовым фондом в 15 тысяч бразильских реалов.

Мурило. Фото Reuters

Открытие сезона?

Если оценивать уехавших из России центральных защитников, то проще всего было Хуниору Алонсо. Парагваец провел в «Краснодаре» только зимние сборы, и вернулся в чемпионский состав «Атлетико Минейро» в привычной роли лидера обороны. После этого «петушки» даже отпустили в аргентинский «Велес Сарсфилд» Диего Година, поменяв уругвайского ветерана на бывшего одноклубника Александра Головина в «Монако» Жемерсона.

Изначально были понятны и перспективы в составе «Фламенго» покинувшего «Локомотив» опытного Пабло. При высокой конкуренции с Давидом Луизом и Родриго Кайо 31-летний футболист получает достаточную игровую практику. Тут все ожидаемо, а откровением стоит признать игру в бразильском чемпионата другого бывшего железнодорожника — Мурило.

Расставание с ним стало очевидным просчетом «Локо», зато на родине 25-летний футболист не переживает очередную революцию в клубе, а является важной фигурой в составе лидирующего в чемпионате «Палмейраса». Между тем, зелено-белые — одна из самых европейских с точки зрения стиля команд Бразилии, с которой уже несколько лет работает португалец Абел Феррейра. Требования у этого специалиста серьезные, и Мурило им соответствует, идеально воспользовавшись шансом, который дала травма опытного Луана вскоре после клубного чемпионата мира.

«С тех пор, как поступило предложение «Палмейраса», я был уверен, что это идеальное место для развития, совершенствования и завоевания титулов. Я считаю, что мои выступления во многом связаны с коллективным успехом команды. Организация игры нашей команды помогла мне адаптироваться. Я много посвящаю себя тренировкам и забочусь о себе благодаря самостоятельным занятиям. Это также помогает объяснить мой личный успех», — рассказывал Мурило в интервью клубной пресс-службе.

На данный момент бывший игрок «Локо» — одна из ключевых фигур в обороне «Палмейраса» наряду с лучшим защитником серии А — парагвайцем Густаво Гомесом. Зелено-белые пропустили за 14 туров всего 10 мячей, а Мурило еще и хорош в завершении атак. На его счету три гола в чемпионате штата, один в национальном первенстве и два — в Кубке Либертадорес. Там настроенный сохранить у себя трофей «Палмейрас» при активном участии Мурило практически гарантировал себе пропуск в четвертьфинал, разгромив в гостях «Серро Портеньо» (3:0).

Юри Алберто. Фото Global Look Press

Зенитовский беглец

Потенциально звездой чемпионата может стать неожиданно принявший решение покинуть «Зенит» Юри Алберто. В «Коринтианс», который занимает второе место в чемпионате и отстает от «Палмейраса» всего на три очка, форварда рассматривают, как главную ударную силу в атаке.

Не просто так новичку дали контракт выше, чем у бывшего форварда ЦСКА Жо, который узнал о расставании с клубом в тот же день, когда подруга известила ветерана о своей беременности. Теперь экс-зенитовцу предстоит конкурировать с Рожером Гедешом и 35-летним Жуниором Мораэсом, который после перехода из «Шахтера» забил на родине только один мяч — в кубковой игре против представителя четвертого дивизиона.

— Мне удалось провести хороший сезон, — рассказал Алберто клубному ТВ о времени в «Зените». — Не прошло и трех с половиной месяцев, а я смог забить шесть голов. Я был человеком, который больше всего участвовал в голах с тех пор, как пришел. Я выиграл свой первый титул, так что я просто должен поблагодарить всех за тот период.

Дебют 21-летнего форварда за «Коринтинанс» состоится после 18 июля, когда в Бразилии откроется трансферное окно для международных переходов. Ожидается, что 20-го числа Алберто выйдет на поле в домашнем матче с «Куритибой».