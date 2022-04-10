Самолет с бразильскими футболистами врезался в гору. Погибла почти вся команда
Первый матч серии Б, второй по значимости лиги страны, сыграл и «Шапекоэнсе». Почти пять с половиной лет назад об этом клубе узнал весь мир. Увы, по трагическому поводу. Еще свежа в памяти авиакатастрофа, произошедшая с бразильской футбольной командой.
Самолет, летевший из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Медельин, рухнул в 18 километрах от пункта назначения. Бразильцы добирались на первый финальный матч Южноамериканского кубка (местного аналога Лиги Европы) против сильнейшего клуба Южной Америки — колумбийского «Атлетико Насьональ». На борту находилось 77 человек, из которых выжили лишь шестеро.
Хронология событий
28 ноября 2016 года самолет авиакомпании LaMia выполнял плановый рейс, на борту было 22 футболиста и 24 члена делегации, в том числе тренерский штаб и президент клуба. Помимо них на борту находились девять членов экипажа: три пилота, пять бортпроводников и авиамеханик. Авиалайнер Avro RJ85 был проверен временем: он исправно летал с 1999 года.
Как позднее станет ясно из расследования, причиной катастрофы явился не сам борт. Уже при подлете к точке назначения самолет врезался в гору неподалеку от города Ла-Унион. Горная местность усложнила работу спасателям. Тем не менее в этой страшной аварии смогли выжить трое футболистов, два члена экипажа и один журналист.
«Я очнулся в лесу. Открыл глаза, но ничего не было видно. Шел дождь. Было очень холодно. Я ничего не видел, но слышал стоны. Люди кричали о помощи. Я тоже начал кричать, но я не понимал, где нахожусь. Я не знал, что наш самолет упал. Просто помню, что не хотел умирать», — поделился потом страшными воспоминаниями Фолман, один из выживших игроков.
Причина авиакатастрофы
Расследование длилось около полутора лет и завершилось лишь весной 2018-го. Следственный комитет Бразилии установил, что трагедия случилась из-за халатности работников авиакомпании. Причиной стала банальная нехватка топлива, совсем чуть-чуть не позволившая добраться до точки назначения.
При этом, когда самолет находился еще в 40 минутах от Медельина, экипаж был проинформирован о нехватке горючего, но проигнорировал предупреждение. Вместо посадки в ближайшем аэропорту пилоты решили придерживаться изначального маршрута. Это и стало роковой ошибкой.
Удивительно, но именно отсутствие топлива спасло оставшихся в живых людей. Будь в баках горючее, самолет, вероятнее всего, взорвался бы при падении. В сложившихся же обстоятельствах у служб спасения появилась возможность достать людей из-под обломков и отправить в госпиталь.
Реакция мира
Нет необходимости говорить о том, в какой шок повергла всех данная трагедия. Руководство «Атлетико Насьональ», узнав о произошедшем, предложило признать «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка. КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) поддержала эту идею.
Соболезнования выразили президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александр Чеферин. Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих национальных чемпионатов начались с минуты молчания. За судьбой выживших следили не только любители футбола, но и далекие от спорта люди.
В Бразилии объявили трехдневный траур из-за авиакатастрофы. Что уж говорить о жителях Шапеко — небольшого городка, в котором базировалась команда. Там живет менее двухсот тысяч человек, и футбол был отдушиной и гордостью жителей. В Шапеко траур держался не один месяц.
Судьбы выживших игроков
Жаксон Фолман вследствие катастрофы остался без ноги, но можно с уверенностью сказать, что он живет полной жизнью. Мужчина продолжает поддерживать спортивную форму, работает комментатором на бразильском телевидении и послом «Шапекоэнсе». Также Жаксон увлекается музыкой и добивается успехов на этом поприще.
Элио Нето долгое время пытался вернуться в футбол, но тщетно. Многочисленные переломы ребер вызывали нестерпимую боль на тренировках. В итоге он оставил надежду снова выйти на поле на профессиональном уровне. К слову, игрок утверждал, что предсказал авиакатастрофу во сне:
«За несколько дней, до того как мы должны были улететь на финал в Колумбию, мне снился ужасный кошмар. Когда проснулся, сказал жене, что мне снилась авиакатастрофа. Мы летели в сильный дождь. У самолета отключился двигатель. Мы упали, но я почему-то выжил и смог выбраться из-под обломков. Я понял, что нахожусь на холме, но вокруг было очень темно. Это все, что я вспомнил.
В день полета я не мог переключиться с мыслей об этом кошмаре. Сон был таким реалистичным. Поэтому, как только мы сели в самолет, я отправил сообщение жене. Попросил ее помолиться Богу, чтобы они вместе защитили меня. Я не хотел верить, что это действительно произойдет. Но попросил помолиться за меня. И тогда я увидел все, что произошло со мной во сне. Двигатель отключился. Свет отключился. Мы падали. И это был уже не сон».
Единственным футболистом того «Шапекоэнсе», продолжающим игровую карьеру, остается Алан Рушел. Несмотря на сломанную шейку бедра и несколько переломов черепа, он появился на поле в августе 2017-го. Вернувшись с «Шапекоэнсе» в серию А, игрок отправился в аренды. Сейчас Алан выступает за клуб «Америка Минейро».
Вторая жизнь клуба
Новое руководство собрало крепкую команду, которая установила рекорд, заняв восьмое место и выиграв чемпионат штата Санта-Катарина. Правда, затем посыпались судебные иски родственников погибших игроков, а финансы стали стремительно таять. Пару лет команда держалась, но затем опустилась в серию Б.
Кстати, российские любители футбола не так давно могли наблюдать в «Шапекоэнсе» хорошо знакомого нам человека. Правда, недолго. Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт провел восемь матчей в качестве главного тренера команды. Статистика неоднозначная — три победы, три ничьи и два поражения, а также упущенный титул чемпиона штата Санта-Катарина.
Сейчас «Шапекоэнсе» является командой-лифтом: она катается между высшим и вторым по значимости дивизионами Бразилии. Этот сезон команда снова начала в серии Б. Будем надеяться, что скоро она снова вернется в высшую лигу. Но главное, чтобы ни «Шапекоэнсе», ни какой-либо еще клуб не стал жертвой трагедии, подобной случившейся в 2016-м.