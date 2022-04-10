Самолет с бразильскими футболистами врезался в гору. Погибла почти вся команда

В Бразилии начался новый футбольный сезон.

Первый матч серии Б, второй по значимости лиги страны, сыграл и «Шапекоэнсе». Почти пять с половиной лет назад об этом клубе узнал весь мир. Увы, по трагическому поводу. Еще свежа в памяти авиакатастрофа, произошедшая с бразильской футбольной командой.

Самолет, летевший из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Медельин, рухнул в 18 километрах от пункта назначения. Бразильцы добирались на первый финальный матч Южноамериканского кубка (местного аналога Лиги Европы) против сильнейшего клуба Южной Америки — колумбийского «Атлетико Насьональ». На борту находилось 77 человек, из которых выжили лишь шестеро.

Хронология событий

28 ноября 2016 года самолет авиакомпании LaMia выполнял плановый рейс, на борту было 22 футболиста и 24 члена делегации, в том числе тренерский штаб и президент клуба. Помимо них на борту находились девять членов экипажа: три пилота, пять бортпроводников и авиамеханик. Авиалайнер Avro RJ85 был проверен временем: он исправно летал с 1999 года.

Как позднее станет ясно из расследования, причиной катастрофы явился не сам борт. Уже при подлете к точке назначения самолет врезался в гору неподалеку от города Ла-Унион. Горная местность усложнила работу спасателям. Тем не менее в этой страшной аварии смогли выжить трое футболистов, два члена экипажа и один журналист.

«Я очнулся в лесу. Открыл глаза, но ничего не было видно. Шел дождь. Было очень холодно. Я ничего не видел, но слышал стоны. Люди кричали о помощи. Я тоже начал кричать, но я не понимал, где нахожусь. Я не знал, что наш самолет упал. Просто помню, что не хотел умирать», — поделился потом страшными воспоминаниями Фолман, один из выживших игроков.

Причина авиакатастрофы

Расследование длилось около полутора лет и завершилось лишь весной 2018-го. Следственный комитет Бразилии установил, что трагедия случилась из-за халатности работников авиакомпании. Причиной стала банальная нехватка топлива, совсем чуть-чуть не позволившая добраться до точки назначения.

При этом, когда самолет находился еще в 40 минутах от Медельина, экипаж был проинформирован о нехватке горючего, но проигнорировал предупреждение. Вместо посадки в ближайшем аэропорту пилоты решили придерживаться изначального маршрута. Это и стало роковой ошибкой.

Удивительно, но именно отсутствие топлива спасло оставшихся в живых людей. Будь в баках горючее, самолет, вероятнее всего, взорвался бы при падении. В сложившихся же обстоятельствах у служб спасения появилась возможность достать людей из-под обломков и отправить в госпиталь.

Реакция мира

Нет необходимости говорить о том, в какой шок повергла всех данная трагедия. Руководство «Атлетико Насьональ», узнав о произошедшем, предложило признать «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка. КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) поддержала эту идею.

Соболезнования выразили президент ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александр Чеферин. Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих национальных чемпионатов начались с минуты молчания. За судьбой выживших следили не только любители футбола, но и далекие от спорта люди.

В Бразилии объявили трехдневный траур из-за авиакатастрофы. Что уж говорить о жителях Шапеко — небольшого городка, в котором базировалась команда. Там живет менее двухсот тысяч человек, и футбол был отдушиной и гордостью жителей. В Шапеко траур держался не один месяц.

Элио Нето и Жаксон Фолман. Фото Global Look Press

Судьбы выживших игроков

Жаксон Фолман вследствие катастрофы остался без ноги, но можно с уверенностью сказать, что он живет полной жизнью. Мужчина продолжает поддерживать спортивную форму, работает комментатором на бразильском телевидении и послом «Шапекоэнсе». Также Жаксон увлекается музыкой и добивается успехов на этом поприще.

Элио Нето долгое время пытался вернуться в футбол, но тщетно. Многочисленные переломы ребер вызывали нестерпимую боль на тренировках. В итоге он оставил надежду снова выйти на поле на профессиональном уровне. К слову, игрок утверждал, что предсказал авиакатастрофу во сне:

«За несколько дней, до того как мы должны были улететь на финал в Колумбию, мне снился ужасный кошмар. Когда проснулся, сказал жене, что мне снилась авиакатастрофа. Мы летели в сильный дождь. У самолета отключился двигатель. Мы упали, но я почему-то выжил и смог выбраться из-под обломков. Я понял, что нахожусь на холме, но вокруг было очень темно. Это все, что я вспомнил.

В день полета я не мог переключиться с мыслей об этом кошмаре. Сон был таким реалистичным. Поэтому, как только мы сели в самолет, я отправил сообщение жене. Попросил ее помолиться Богу, чтобы они вместе защитили меня. Я не хотел верить, что это действительно произойдет. Но попросил помолиться за меня. И тогда я увидел все, что произошло со мной во сне. Двигатель отключился. Свет отключился. Мы падали. И это был уже не сон».

Единственным футболистом того «Шапекоэнсе», продолжающим игровую карьеру, остается Алан Рушел. Несмотря на сломанную шейку бедра и несколько переломов черепа, он появился на поле в августе 2017-го. Вернувшись с «Шапекоэнсе» в серию А, игрок отправился в аренды. Сейчас Алан выступает за клуб «Америка Минейро».

Люди по всему миру почтили память погибшей команды. Фото Global Look Press

Вторая жизнь клуба

Новое руководство собрало крепкую команду, которая установила рекорд, заняв восьмое место и выиграв чемпионат штата Санта-Катарина. Правда, затем посыпались судебные иски родственников погибших игроков, а финансы стали стремительно таять. Пару лет команда держалась, но затем опустилась в серию Б.

Кстати, российские любители футбола не так давно могли наблюдать в «Шапекоэнсе» хорошо знакомого нам человека. Правда, недолго. Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт провел восемь матчей в качестве главного тренера команды. Статистика неоднозначная — три победы, три ничьи и два поражения, а также упущенный титул чемпиона штата Санта-Катарина.

Сейчас «Шапекоэнсе» является командой-лифтом: она катается между высшим и вторым по значимости дивизионами Бразилии. Этот сезон команда снова начала в серии Б. Будем надеяться, что скоро она снова вернется в высшую лигу. Но главное, чтобы ни «Шапекоэнсе», ни какой-либо еще клуб не стал жертвой трагедии, подобной случившейся в 2016-м.