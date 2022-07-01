Шварц забирает Эджуке у ЦСКА. Это удар по Федотову

Чидера приостановит контракт с армейцами, он договаривается с «Гертой».

21 июня ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня 2023 года. Массового оттока за это время не произошло, но ощутимые потери все же случились: «Зенит» лишился Юри Алберто (правда, усилился Матео Кассьеррой и вряд ли потерял в качестве), а «Спартак» окончательно разругался с Джорданом Ларссоном. Очередной трансфер на выход — Чидера Эджуке, который в последний момент сорвался в «Герту» Сандро Шварца и ближайший год, по данным Bild, проведет в бундеслиге.

Эджуке тащил ЦСКА в первой половине прошлого сезона (стабильно появлялся в старте и набрал 4 гола + 3 ассиста), а с появлением Языджи обострял игру после выходов на замену. Но прямо сейчас отъезд Чидеры — мощнейший удар по Владимиру Федотову, который в открытую просит трансферы, но продолжает терять ключевых исполнителей.

«Команда нуждается в усилении, — сказал тренер после недавнего поражения 0:3 от «Зенита» на предсезонном турнире. — Времени остается мало, нужны сдвиги в отношении комплектации. У нас есть травмы. На первый тайм защитником вышел игрок нашей молодежки. После появления молодых футболистов во втором тайме пришлось сложно: пока мальчики были свежие, оказывали давление, но им еще рано конкурировать с зубрами. Когда приедут сборники, нас будет 14-15 человек. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить».

На той же пресс-конференции Федотов отдельно разбирал действия Эджуке: требовал активнее отрабатывать в обороне и вступать в отбор после каждой потери мяча. Вряд ли коуч уделил ему бы такое внимание, если бы знал, что через два дня нигериец просто уедет. Мы не знаем всей ситуации, но, вероятно, для ЦСКА решение Чидеры тоже стало неожиданностью.

Чидера Эджуке. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Во-первых, вингер не приостанавливал контракт весной, когда ФИФА разрешила сделать это до лета. И спокойно доиграл сезон.

Во-вторых, Эджуке сам опровергал подобные предложения, вернувшись из отпуска: «Были ли подобные мысли? Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы наша команда побеждала и находилась на лучших позициях. Верю, что наступающий сезон принесет нам удачу. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос», — сказал африканец в понедельник в интервью Bobsoccer.

В-третьих, в клубе наверняка узнавали о планах каждого легионера — и очевидно, что по Чидере сомнений не возникало. 23 июня он спокойно вернулся из отпуска, все это время тренировался и появился в старте на матч с «Зенитом». За этот период ЦСКА вышел из переговоров по выкупу Языджи, а в итоге остался и без Юсуфа, и без Эджуке. Хотя очевидно: если бы в клубе знали, как все сложится с нигерийцем, то, вероятно, доплатили бы «Лиллю» за турка. Это явно выгоднее, чем вкладываться в нового страйкера. И надежнее.

О ситуации в мире в этой истории говорить вряд ли нужно — очевидно, что никакого давления из Нигерии на Эджуке не оказывалось. Все вообще максимально прозрачно: «Герта» выжала максимум из решения ФИФА, причем потратив на это минимум усилий. Было достаточно обратиться к Сандро Шварцу, который из уважения не стал грабить «Динамо», а просто назвал одного из самых ярких и доступных (не увозить же Малкома и Клаудиньо из «Зенита») игроков на российском рынке и за ноль евро (это даже не аренда) усилил проблемную позицию. После этого агенту оставалось уговорить парня на год уехать в бундеслигу, не нарушив ни один пункт контракта. Вряд ли это было тяжело.

Трансфер Эджуке — идеальный ход «Герты» и огромная подстава для ЦСКА.