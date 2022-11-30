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Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Пеле.
Фото Global Look Press
Пеле в больнице.
Фото Соцсети
Пеле.
Фото Global Look Press
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Сестра Короля футбола всех успокаивает.

Легенда мирового футбола Пеле снова госпитализирован. Об ухудшении здоровья легендарного бразильского футболиста сообщил ESPN Brazil. По данным источника, у Пеле диагностированы генерализованный отек тела и сердечная недостаточность.

Его дочь Кели подтвердила информацию о том, что отец оказался в больнице, но при этом сказала, что речь идет не об экстренной, а о плановой госпитализации.

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«Нет никакой чрезвычайной ситуации или новых ужасных событий. Я буду с ним на Новый год и обещаю опубликовать несколько фотографий», — сообщила она.

Однако ESPN Brazil сообщает, что у 82-летнего Пеле проблемы с сердцем — есть опасения, что его химиотерапевтическое лечение не дает ожидаемого эффекта.

Пеле. Фото Global Look Press
Пеле.
Фото Global Look Press

«Я выигрываю этот матч» : что Пеле говорил о своей болезни и как впадал депрессию

Новости о том, что Пеле госпитализирован, появлялись в СМИ на протяжении последнего года.

В сентябре прошлого года бразилец сообщил в соцсетях, что перенес операцию на кишечнике по удалению новообразования. После нее Пеле перевели в реанимацию из-за затрудненного дыхания. Спустя месяц легенду выписали из госпиталя и назначили курс химиотерапии.

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В декабре 2021-го он снова оказался в клинике для планового обследования: «Вы знаете о том, что я прохожу сеансы химиотерапии. Сейчас я снова нахожусь в больнице Альберта Эйнштейна, где мне проводят последние сеансы лечения в 2021 году. Для меня это достижение и повод для радости. Не волнуйтесь. Я задержусь здесь на несколько дней. К рождественским праздникам я уже поправлюсь!» — написал Пеле в соцсетях.

Пеле в больнице. Фото Соцсети
Пеле в больнице.
Фото Соцсети

В январе и феврале 2022-го он также проходил плановые процедуры. А в апреле бразильские СМИ сообщили, что Пеле проходит курс лечения трех злокачественных опухолей — в кишечнике, печени и легком.

В августе бразилец снова был замечен в клинике. Журналисты тут же заговорили об ухудшении здоровья, но Пеле всех успокоил: «Я благодарен за мою жену, за смех, за мир в моем доме и за все ваши сообщения, полные любви. Я очень хорошо себя чувствую и забочусь о здоровье. Был вынужден опубликовать фото, так как на эту тему циркулируют фейковые новости. Конечно, я разочарован, но меня это не выбьет из колеи. Я выигрываю этот матч».

До этого Пеле несколько лет лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. В 2020 году бразилец даже впадал в депрессию из-за состояния здоровья.

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«Представьте, он — король, всегда был значимой фигурой, а сейчас не может нормально ходить. Его смущает эта ситуация, он не хочет выходить на улицу и ведет затворнический образ жизни», — рассказывал его сын Эдиньо.

Первые серьезные проблемы со здоровьем у Пеле начались в мае 2015-го: тогда он перенес операцию на простате, страдал от инфекции мочевыводительных путей и камней в почках. Пеле в тот год быстро поправился и вернулся к нормальной жизни.

Спустя семь лет курсы химиотерапии и частые операции даются великому бразильцу тяжелее. Возраст дает о себе знать.

Пеле
Футбол
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