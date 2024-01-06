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Умер Загалло. Старый волк, сделавший самую яркую команду-чемпиона мира в истории

Скончался известный бразильский тренер Марио Загалло
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Марио Загалло
Марио Загалло.
Фото AFP
Игорь Рабинер вспоминает великого футболиста и тренера.

В 92 года умер Марио Загалло — человек-история бразильского футбола по прозвищу Старый волк, который без какого-то навязчивого пиара добился сумасшедших успехов как игрок и тренер сборной своей страны.

Все, кто хоть немного интересуются историей футбола, знают о том, что он стал чемпионом мира 1958 и 1962 годов и играл левым крайним нападающим в основе (замен тогда не было) в обоих финалах — со Швецией и Чехословакией. В первом при счете 3:1 даже забил.

29 июня 1958 года. Стокгольм. Стадион &quot;Росунда&quot;. Финал ЧМ-58. Бразилия - Швеция - 5:2. Очередной мяч в воротах шведского вратаря Карла СВЕНССОНА. Автор гола ВАВА (№ 20) в объятиях ПЕЛЕ. Бразилия: ЧМ в цифрах

Многие из вас знают и то, что в 1970 году уже молодой главный тренер Загалло в третий раз сделал чемпионом Бразилию и Пеле, и это была, возможно, самая яркая команда-чемпион мира в истории, а Загалло стал первым человеком в мире, выигравшим ЧМ как футболист и главный тренер. За ним проследуют Франц Беккенбауэр и Дидье Дешам.

Но известно ли вам (я этот факт вычитал у коллеги Евгения Трушина, специалиста по латиноамериканскому футболу), что в 1950 году на «Маракане» во время решающего матча с Уругваем, величайшего разочарования в истории бразильского футбола, военнослужащий Загалло охранял порядок на двухсоттысячном стадионе?

Марио Загалло
Фото AFP

А в 1994-м в США он был техническим координатором у Карлоса Алберто Паррейры, и они завоевали четвертый бразильский титул.

В феврале 2013-го на «Стэмфорд Бридж» после ничьей Бразилии и России я встречу Паррейру, игравшего ту же роль в штабе Луиза Фелипе Сколари, и он скажет о содружестве двух тренеров-чемпионов: «Мне есть с кого брать пример. Та же схема работала в 94-м со мной и Загалло». Только тогда она привела к чемпионству, а в 2014, без Загалло, — к 1:7 от Германии...

12&nbsp;июля 2008 года. Сен-Дени. Бразилия&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 0:3. Зинедин Зидан. Блеклый Роналдо и заговор ФИФА. Бразилия сдала французам финал ЧМ-1998?

Во Франции-98 Загалло, вернувшийся на пост главного тренера, довел команду до финала, но справиться с Зиданом и болезнью Роналдо, из-за которой тот был бледной тенью себя обычного, не смог даже он.

В Бразилии Загалло обладал колоссальным авторитетом, но, насколько я понимаю, вокруг него никогда не было такого уж большого шума. Он был из тех людей, для кого «ехать» в тысячу раз важнее «шашечек». Хотя поди найди еще человека с такими достижениями.

Светлая память.

Марио Загалло
Пеле
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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