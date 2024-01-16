В Португалии считают, что Моуринью может возглавить сборную Бразилии после ухода из «Ромы»

Известный португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал увольнение главного тренера Жозе Моуринью из «Ромы».

«До лета никаких новостей о будущем Моуринью не будет. Он будет ждать предложения. Известно, что он хочет работать в сборной команде. Нет никаких шансов, что он возглавит Португалию, поэтому он ждет возможность попробовать поработать с Бразилией. В Европе не так много клубов, в которых бы Жозе было бы интересно работать», — сказал Барбоза «СЭ».

Также Барбоза ответил на вопрос, может ли Моуринью возглавить клуб в Саудовской Аравии.

«Он сказал, что получил оттуда самое большое предложение. Если он поедет туда, то признает, что это конец его работы на самом высоком уровне. Может, для него это искушение. Поживем — увидим», — добавил Барбоза.

После 20 туров «Рома» идет девятой в серии А с 29 очками. Специалист тренировал клуб с лета 2021 года, выиграв Лигу конференций и дойдя до финала Лиги Европы.