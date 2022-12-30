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Сегодня, 03:08

Кафу — о смерти Пеле: «Сегодня я потерял своего брата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Бразилии Кафу высказался по поводу смерти легендарного футболиста Пеле.

«Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для вечной жизни». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца. Он просто покинул мир вещей, у которых есть конец, и отправился в мир вещей, у которых нет конца. Прощай, Пеле», — написал Кафу в социальных сетях.

В четверг, 29 декабря, Пеле умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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