Умер бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1978 года Роберто Динамит

Бразилец Карлос Роберто де Оливейра, известный под прозвищем «Динамит», умер в возрасте 68 лет, сообщила пресс-служба «Васко да Гама».

Причиной смерти бронзового призера чемпионата мира-1978 стал рак кишечника.

Футболист выступал за «Васко да Гама» с 1971 по 1979 и c 1980 по 1993 год, он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1 110) и забитых мячей (708). Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии в 1974 году. По ходу карьеры бразилец также выступал за испанскую «Барселону», бразильские «Португезу» и «Кампу Гранди».

В составе сборной Бразилии стал бронзовым призером чемпионата мира (1978), выиграл серебряную и бронзовую награду Кубка Америки. На мировом первенстве 1978 года он стал лучшим бомбардиром национальной команды, забив три мяча.

В 1992 году Динамит завершил спортивную карьеру. С 2008 по 2014 год занимал пост президента «Васко да Гама», за это время клуб выиграл Кубок Бразилии и второй по силе дивизион первенства страны.