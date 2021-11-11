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«Шапекоэнсе» первым вылетел из высшего дивизиона Бразилии в этом сезоне

05:21
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«Сантос» обыграл «Брагантину» в матче 31-го тура чемпионата Бразилии (2:0). Таким образом, «Шапекоэнсе» лишился всех шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе Бразилии.

Бело-зеленые первыми в этом сезоне вылетели из серии А. Это второе понижение в истории клуба (первое было в 2019 году).

Несмотря на то, что «Шапекоэнсе» все еще может набрать те же 36 очков, что есть сейчас у «Баия», клуб не сможет превзойти соперника по количеству побед.

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Евгений Козинов все материалы автора
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