«Шапекоэнсе» первым вылетел из высшего дивизиона Бразилии в этом сезоне

«Сантос» обыграл «Брагантину» в матче 31-го тура чемпионата Бразилии (2:0). Таким образом, «Шапекоэнсе» лишился всех шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе Бразилии.

Бело-зеленые первыми в этом сезоне вылетели из серии А. Это второе понижение в истории клуба (первое было в 2019 году).

Несмотря на то, что «Шапекоэнсе» все еще может набрать те же 36 очков, что есть сейчас у «Баия», клуб не сможет превзойти соперника по количеству побед.