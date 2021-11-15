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Дубль Микаэла помог «Фламенго» разгромить «Сан-Паулу»

00:18
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«Фламенго» обыграл «Сан-Паулу» (4:0) в матче 32-го тура чемпионата Бразилии.

Уже на первой минуте открыл счет Габриэл Барбоза по прозвищу «Габигол». На четвертой забил Бруну Энрике, а затем дубль оформил Микаэл. «Сан-Паулу» с десятой минуты играл в меньшинстве после удаления Хонатана Кальери.

«Фла» набрал 60 очков и занимает второе место. «Сан-Паулу» на 15-м месте — 38 очков.

Чемпионат Бразилии. Серия А

32-й тур

«Сан-Паулу» — «Фламенго» — 0:4 (0:3)

Голы: Габриэл Барбоза, 1, Бруну Энрике, 4, Микаэл, 42, 55

Удаление: Кальери, 10 («Сан-Паулу»)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания 1
Швеция 0
2-й тайм

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия 1
Сербия 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Константин Алексеев все материалы автора
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