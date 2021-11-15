Дубль Микаэла помог «Фламенго» разгромить «Сан-Паулу»
«Фламенго» обыграл «Сан-Паулу» (4:0) в матче 32-го тура чемпионата Бразилии.
Уже на первой минуте открыл счет Габриэл Барбоза по прозвищу «Габигол». На четвертой забил Бруну Энрике, а затем дубль оформил Микаэл. «Сан-Паулу» с десятой минуты играл в меньшинстве после удаления Хонатана Кальери.
«Фла» набрал 60 очков и занимает второе место. «Сан-Паулу» на 15-м месте — 38 очков.
Чемпионат Бразилии. Серия А
32-й тур
«Сан-Паулу» — «Фламенго» — 0:4 (0:3)
Голы: Габриэл Барбоза, 1, Бруну Энрике, 4, Микаэл, 42, 55
Удаление: Кальери, 10 («Сан-Паулу»)
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