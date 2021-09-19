Гол Луиса Адриану помог «Палмейрасу» обыграть «Шапекоэнсе»
«Палмейрас» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Шапекоэнсе» со счетом 2:0.
Отличились Рафаэль Веига и экс-форвард «Спартака» Луис Адриану.
После этого матча «Палмейрас» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Шапекоэнсе» с 10 очками — на последней строчке.
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