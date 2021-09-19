Голы Диего Косты и Халка помогли «Атлетико Минейро» победить «Спорт Ресифи»
«Атлетико Минейро» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии обыграли «Спорт Ресифи» со счетом 3:0.
Отличились Диего Коста, Халк и Эдуардо Варгас.
После этого матча «Атлетико Минейро» с 45 очками лидирует в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 17 очками — на предпоследней строчке.
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