«Флуминенсе» в гостях обыграл «Сеару»

«Флуминенсе» в матче 36-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Сеару» со счетом 3:1.

На гол Винисиуса, реализовавшего пенальти, гости ответили точными ударами Кеннеди, Мартинелли и Самуэля.

После этого матча «Флуминенсе» с 60 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сеара» с 46 очками — на 12-й строчке.

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