«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 14-20 декабря

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

20 декабря, воскресенье. 22:00. Васко да Гама — Сантос (Студия — 21:30)

20 декабря, воскресенье. 22:00. Ред Булл Брагантино — Атлетико Паранаэнсэ

21 декабря, понедельник. 0:15. Фламенго — Баия

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»