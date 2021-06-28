«Сантос» победил «Атлетико Минейро»

«Сантос» в матче 7-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 2:0.

Отличились Жеан Мота и Маркос Гильерме. На 93-й минуте встречи полузащитник «Атлетику» получил красную карточку.

После этого матча «Сантос» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Атлетико Минейро» с 10 очками — на 8-й строчке.

Бразилия. Серия А

7-й тур

«Сантос» — «Атлетико Минейро» — 2:0 (0:0)

«Сеара» — «Сан-Паулу» — 1:1 (1:0)

«Спорт Ресифи» — «Куяба» — 0:0

«Америка МГ» — «Интернасьонал» — 1:1 (1:0)

28 июня.