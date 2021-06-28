«Сантос» победил «Атлетико Минейро»
04:31
«Сантос» в матче 7-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 2:0.
Отличились Жеан Мота и Маркос Гильерме. На 93-й минуте встречи полузащитник «Атлетику» получил красную карточку.
После этого матча «Сантос» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Атлетико Минейро» с 10 очками — на 8-й строчке.
Бразилия. Серия А
7-й тур
«Сантос» — «Атлетико Минейро» — 2:0 (0:0)
«Сеара» — «Сан-Паулу» — 1:1 (1:0)
«Спорт Ресифи» — «Куяба» — 0:0
«Америка МГ» — «Интернасьонал» — 1:1 (1:0)
28 июня.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю