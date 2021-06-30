Экс-нападающий «Зенита» Халк попал в ДТП в Бразилии

Нападающий «Атлетику Минейру» Халк стал участником дорожно-транспортного проишествия. Как сообщает Goloboesporte, авария произошла в столичном регионе Белу-Оризонти.

Машина 34-летнего футболиста столкнулась с мотоциклом. К счастью, в ДТП никто не пострадал. На видео, появившемся в интернете, запечатлен момент, как игрок, стоящий около машины, разговаривает с мотоциклистом.

После беседы, которая длилась около 5 минут, участники ДТП разъехались. Халк уехал на своей машине, а мотоциклист — на мотоцикле.

С 2012-й по 2016 год Халк выступал за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка страны (2015/16) и завоевал Суперкубок России (2015).