«Атлетику Паранаэнсе» сыграл вничью с «Шапекоэнсе» и упустил возможность возглавить чемпионат Бразилии
03:55
«Атлетику Паранаэнсе» в матче 7-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Шапекоэнсе» со счетом 2:2.
На голы Игнасиу и Жеуваниу хозяева ответили точными ударами Келвена и Тиагу Элено.
После этого матча «Атлетику» с 13 очками остался на втором месте в турнирной таблице, «Шапекоэнсе» с 4 очками — на 19-й строчке.
Бразилия. Серия А
7-й тур
«Атлетику Паранаэнсе» — «Шапекоэнсе» — 2:2 (1:1)
«Гремиу» — «Форталеза» — 0:0
«Палмейрас» — «Баия» — 3:2 (1:1)
28 июня.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю