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«Атлетику Паранаэнсе» сыграл вничью с «Шапекоэнсе» и упустил возможность возглавить чемпионат Бразилии

03:55
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«Атлетику Паранаэнсе» в матче 7-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Шапекоэнсе» со счетом 2:2.

На голы Игнасиу и Жеуваниу хозяева ответили точными ударами Келвена и Тиагу Элено.

После этого матча «Атлетику» с 13 очками остался на втором месте в турнирной таблице, «Шапекоэнсе» с 4 очками — на 19-й строчке.

Бразилия. Серия А

7-й тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Шапекоэнсе» — 2:2 (1:1)

«Гремиу» — «Форталеза» — 0:0

«Палмейрас» — «Баия» — 3:2 (1:1)

28 июня.

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Сергей Разин все материалы автора
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