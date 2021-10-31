«Сантос» на выезде обыграл «Атлетику Паранаэнсе»
«Сантос» победил «Атлетику Паранаэнсе» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Бразилии.
Единственный гол забил Мадсон. «Сантос» набрал 35 очков и занимает 11-е место. У «Атлетику» 34 очка и 13-я позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
29-й тур
«Атлетику Паранаэнсе» — «Сантос» — 0:1 (0:0)
Гол: Мадсон, 48
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