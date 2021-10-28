Гол экс-игрока «Анжи» Тарделли помог «Сантосу» обыграть «Флуминенсе»
03:28
«Сантос» обыграл «Флуминенсе» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Голами в составе победителей отметились Мадсон и Диегу Тарделли, который забил первый гол в сезоне.
Напомним, Тарделли выступал за «Анжи» в 2011 году. В 14 матчах он не забил ни одного гола.
Чемпионат Бразилии
23-й тур
«Сантос» — «Флуминенсе» — 2:0 (1:0)
Голы: Мадсон, 33 (1:0). Тарделли, 62 (2:0).
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