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Гол экс-игрока «Анжи» Тарделли помог «Сантосу» обыграть «Флуминенсе»

03:28
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«Сантос» обыграл «Флуминенсе» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Голами в составе победителей отметились Мадсон и Диегу Тарделли, который забил первый гол в сезоне.

Напомним, Тарделли выступал за «Анжи» в 2011 году. В 14 матчах он не забил ни одного гола.

Чемпионат Бразилии

23-й тур

«Сантос» — «Флуминенсе» — 2:0 (1:0)

Голы: Мадсон, 33 (1:0). Тарделли, 62 (2:0).

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Евгений Козинов все материалы автора
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