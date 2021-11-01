«Палмейрас» на выезде обыграл «Гремиу»
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«Палмейрас» победил «Гремиу» (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей дубль сделал Рафаэл Вейга, один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Брену. У хозяев забил Диегу Соуза.
«Палмейрас» набрал 52 очка и поднялся на второе место. У «Гремиу» 26 очков и 19-е место, команда на данный момент в зоне вылета.
В параллельном матче «Сеара» победила «Флуминенсе» (1:0) благодаря голу Винисиуса.
Чемпионат Бразилии. Серия А
29-й тур
«Гремиу» — «Палмейрас» — 1:3 (1:2)
Голы: Диегу Соуза, 11 — Вейга, 45+1 45+5, Брену, 90+5
«Сеара» — «Флуминенсе» — 1:0 (1:0)
Гол: Винисиус, 7, с пенальти.
Удаление: Диаш («Сеара»), 29
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