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«Сан-Паулу» и «Палмейрас» сыграли вничью

05:29
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«Сан-Паулу» и «Палмейрас» не выявили победителя в матче 34-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Первый тайм обошелся без голов. После перерыва Лусиану с пенальти вывел хозяев вперед. Рони на последних минутах встречи сравнял счет.

«Сан-Паулу» поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Палмейрас» занимает 6-ю строчку.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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