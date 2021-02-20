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Чемпионат Бразилии, видеообзор 36-го тура: лучшие голы и моменты

21:15
«Интер» выиграл и сохранил лидерство. Фото Reuters
«Интер» выиграл и сохранил лидерство. Фото Reuters
Представляем главные события и лучшие моменты 35-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: «Интер» выиграл и сохранил лидерство, Сампаоли снова споткнулся на аутсайдере — у «Атлетику» нет побед на протяжении трех туров.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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