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«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видеотрансляция матча — 20 февраля в 03:30

01:30
&quot;Сан-Паулу&quot; - &quot;Палмейрас&quot;.
&quot;Сан-Паулу&quot; - &quot;Палмейрас&quot;.
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с пятницы на субботу, 20 февраля, в перенесенном матче 34-го тура бразильской серии A встречаются «Сан-Паулу» — «Палмейрас». Начало игры —03:30 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Сан-Паулу — Палмейрас

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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