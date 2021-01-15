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Роналдо рассказал о том, как его родители переболели коронавирусом

12:47
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Бывший нападающий сборной Бразилии и владелец «Вальядолида» Роналдо в Instagram рассказал, как его родители перенесли заражение Covid-19.

«Сначала мама, потом отец. Они оба победили коронавирус. Хочу искренне поблагодарить врачей и весь персонал больницы за уход за моими родителями.

Позади два месяца стараний! Слава Богу, все прошло! Спасибо нашим друзьям и болельщикам! Берегите себя!» — написал Роналдо.

Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19. По данным Worldometers на 15 января, в мире выявлен 93 603 141 случай коронавируса за все время. Зафиксирован 2 004 041 летальный исход, выздоровели 66 916 468 человек.

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