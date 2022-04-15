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Роналдо официально стал владельцем «Крузейро». Он купил 90 процентов акций клуба

Роналдо купил 90 процентов акций клуба «Крузейро»
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо выкупил 90 процентов акций бразильского «Крузейро» и стал владельцем команды, сообщает сайт клуба.

Бывший футболист приобрел акции клуба, в котором начинал карьеру, в декабре. Сделка обошлась Роналдо в сумму около 70 миллионов долларов.

«Крузейро» стал вторым клубом, принадлежащим Роналдо. Он также владеет испанским «Вальядолидом».

Роналдо — двукратный чемпион мира (1994, 2002) в составе сборной Бразилии.

Роналдо
ФК Крузейро
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