Роналдо официально стал владельцем «Крузейро». Он купил 90 процентов акций клуба

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо выкупил 90 процентов акций бразильского «Крузейро» и стал владельцем команды, сообщает сайт клуба.

Бывший футболист приобрел акции клуба, в котором начинал карьеру, в декабре. Сделка обошлась Роналдо в сумму около 70 миллионов долларов.

«Крузейро» стал вторым клубом, принадлежащим Роналдо. Он также владеет испанским «Вальядолидом».

Роналдо — двукратный чемпион мира (1994, 2002) в составе сборной Бразилии.