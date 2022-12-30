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Беккенбауэр — о смерти Пеле: «Я потерял уникального друга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Германии Франц Беккенбауэр отреагировал на сообщение о смерти трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Сегодня футбол потерял величайшего в своей истории человека, а я потерял уникального друга. Футбол будет навсегда твоим. Покойся с миром», — написал Беккенбауэр в Twitter.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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